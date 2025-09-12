Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Palydovinės nuotraukos: Baltarusijoje gali būti statoma slapta raketų bazė

2025-09-12 10:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 10:19

Baltarusija už mažiau nei 250 kilometrų nuo Lenkijos sienos stato slaptą karinę bazę, kurioje gali būti laikomos balistinės ir net branduolinės raketos, pranešė Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas, kurio paskelbtą informaciją cituoja naujienų portalas „TVP World“.

Rusija plečia branduolinius pajėgumus prie Europos sienų: NATO susirūpinusi Lietuva ir Lenkija (nuotr. SVT stopkadras) (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Baltarusija už mažiau nei 250 kilometrų nuo Lenkijos sienos stato slaptą karinę bazę, kurioje gali būti laikomos balistinės ir net branduolinės raketos, pranešė Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas, kurio paskelbtą informaciją cituoja naujienų portalas „TVP World".

0

Išanalizavę už 60 kilometrų nuo Minsko esančios vietovės palydovines nuotraukas, transliuotojo žurnalistai, bendradarbiaudami su Estijos leidiniais „Delfi Estonia“ ir „Eesti Ekspress“, nurodė, kad praėjusių metų birželį buvo pradėtas statyti karinis objektas, kuris nėra minimas jokiuose oficialiuose dokumentuose.

Pranešime teigiama, kad bazė statoma Baltarusijos Minsko srities Slucko rajone, esančiame už maždaug 245 kilometrų nuo Lenkijos rytinės sienos, toje vietovėje, kurioje Šaltojo karo metais Sovietų Sąjunga laikė branduolinius ginklus.

Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas pranešė, kad jokie Baltarusijos pareigūnai ar vietos žiniasklaida nėra nė žodžiu užsiminę apie kokias nors statybas šioje teritorijoje, kurioje iki projekto pradžios iš esmės buvo tuščias žemės sklypas.

Bazė „tikriausiai bus apginkluota branduoliniais ginklais“

Naujienų portalo cituojamas saugumo analitikas Konradas Muzyka teigė, kad bazė „tikriausiai bus apginkluota branduoliniais ginklais“ arba prie jos bus prijungtas branduolinis komponentas.

K. Muzyka pridūrė, kad joje gali būti dislokuojamos ir Rusijoje gaminamos balistinės raketos „Orešnik“. Pirmą kartą šis palyginti naujas ginklas buvo panaudotas pernai kare prieš Ukrainą.

Tai, kad ši vieta primena būsimą raketų bazę, patvirtino ir Suomijos atsargos žvalgybos karininkas majoras Marko Eklundas, pridurdamas, kad tai būtų „strateginio lygio objektas“ ne tik Baltarusijai, bet ir didžiausiai jos sąjungininkei Rusijai.

Trečiadienį Laisvosios Europos radijo / Laisvės radijo paskelbtose palydovinėse nuotraukose matyti keli statomi statiniai, įskaitant angarus, sienas, šaudmenų sandėlius ir, analitikų teigimu, priešlėktuvinės gynybos sistemų pamatus.

