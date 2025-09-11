Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Baltarusijos paleisti kaliniai atvežti į Lietuvą: akyse – laimės ašaros, atskleidė, ko labiausiai laukia

2025-09-11 21:51 / šaltinis: BNS
2025-09-11 21:51

Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų.

Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų.

JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kalėjimų. Ketvirtadienį jie pargabenti į Lietuvą.

Vakare prie ambasados būriavosi keliasdešimt žmonių, BNS pranešė įvykio vietoje buvusi korespondentė

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai
Čia atvežtus paleistus kalinius pasitiko ir išsivežė jų šalių diplomatai, baltarusius pasitiko Lietuvoje jau kelerius metus gyvenanti Sviatlana Cichanouskaja, kai kuriuos kalinius sutiko ir jų giminės ar draugai, su kuriais jie gelbėsčiavosi, kartu verkė.

„Tuoj man priveš konjako, aš jo išgersiu i klausysiuosi, kas čia vyksta, kas su kuo, kas prieš ką, man bus labai įdomu“, – BNS sakė baltarusis Pavelas Vinogradovas.

Jis teigė dabar Lietuvoje lauksiantis savo žmonos ir sūnaus, kurie liko Baltarusijoje – kaip tik neseniai teismas buvo leidęs jiems atvykti pas vyrą į pasimatymą kalėjime, tačiau susitikti jie nespėjo, P. Vinogradovą paleidus.

„Matyt, jau susitiksime kažkaip čia, Europos Sąjungoje“, – kalbėjo vyras.

„Noriu vonios ir prigulti į lovą“

Buvusi nepriklausomos Baltarusijos televizijos „Belsat“ atstovė Irina Slavnikova BNS sakė nežinanti, ką veiks toliau, bet dabar lauks pas ją atvyksiančių užsienyje esančių sūnaus ir vyro.

„Pailsėsime ir tada nuspręsime, kur judame toliau“, – pasakojo moteris.

„Dabar aš noriu vonios ir prigulti į lovą“, – juokėsi jį.

I. Slavnikova pasakojo, kad iš įkalinimo įstaigos Gomelyje išvažiavo ketvirtadienį apie šeštą valandą ryto – iš pradžių mažesniu autobusu, o vėliau buvo persodinta į didesnį, kur buvo didesnis būrys žmonių.

Ji teigė apie paleidimą iš kalėjimo sužinojusi trečiadienį vakare.

„Atėjo kalėjimo viršininko pavaduotojas ir paklausė, kada man baigiasi bausmė. (...) Tada pasakė, kad mes jums padėsime išeiti anksčiau, už ką aš jam padėkojau“, – sakė I. Slavnikova.

Kalėjime ji pasakojo turėjusi darbą, siuvusi žiemines striukes, gavusi atlyginimą, o kambaryje buvusi su 25 – 35 žmonėmis.

„Turėjau sau artimų žmonių, su kuriais galėjau pasidalinti savo mintimis, kažką aptarti. Turėjau bendraminčių“, – teigė I. Slavnikova.

Moteris buvo nuteista už tai, kad dalyvavo kuriant „Belsat“, kurią Baltarusijos teisėsauga įvardijo kaip ekstremistinę organizaciją.

Ji paleista iš kalėjimo likus 8 mėnesiams iki bausmės pabaigos, o sulaikyta buvo 2021 metais.

52 kaliniai

Kaip skelbė BNS, iš Baltarusijos kalėjimų ketvirtadienį buvo paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.

Kiek anksčiau ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.

Anot jo, derybose dėl kalinių paleidimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.

G. Nausėda pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.

Tačiau JAV ketvirtadienį panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“. Apie tai ketvirtadienį per susitikimą su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka pranešė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Cole'as.

Tarp išlaisvintųjų buvo ir vienas baltarusių opozicijos lyderių Mykola Statkevičius, tačiau pasienyje jis atsisakė palikti šalį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Mikalajus Statkevičius
Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Mikalajus Statkevičius
„Belavia“ lėktuvas (nuotr. SCANPIX)
Mainai už paleistus politinius kalinius? JAV naikina sankcijas Baltarusijos aviakompanijai „Belavia" (38)

