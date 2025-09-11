Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Mikalajus Statkevičius

2025-09-11 17:18 / šaltinis: BNS
2025-09-11 17:18

Tarp pusšimčio ketvirtadienį Baltarusijos paleistų šios šalies ir Vakarų valstybių politinių kalinių yra ir garsus opozicionierius Mikalajus Statkevičius, pranešė teisių organizacija „Viasna“.

Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Mikalajus Statkevičius

Tarp pusšimčio ketvirtadienį Baltarusijos paleistų šios šalies ir Vakarų valstybių politinių kalinių yra ir garsus opozicionierius Mikalajus Statkevičius, pranešė teisių organizacija „Viasna“.

0

Visgi nepriklausomas portalas „Naša Niva“ teigia, kad 69-erių metų vyras atsisako palikti šalį.

2010-aisiais į prezidentus kandidatavęs M. Statkevičius buvo nuteistas kalėti 14 metų po protestų, kilusių po ginčijamų 2020 metų rinkimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau ketvirtadienį paskelbė, kad tarpininkaujant JAV iš Baltarusijos buvo paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių politiniai kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.

Pasak šalies vadovo, tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.

Anot jo, derybose dėl kalinių paleidimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.

Tuo metu JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“, ketvirtadienį pranešė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Cole'as, kurį cituoja Baltarusijos žiniasklaida.

Pasak nepriklausomo portalo „Zerkalo“ ir valstybinės naujienų agentūros „Belta“, šį sprendimą J. Cole'as paskelbė per susitikimą su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka.

BNS rašė, kad dėl įvairių pilietybių kalinių iš Baltarusijos paleidimo jau kurį laiką Jungtinės Valstijos derėjosi su Minsku.

Birželį iš Baltarusijos kalėjimų buvo išlaisvinti 14 politinių kalinių, tarp jų – žymus opozicionierius Siarhejus Cichanouskis, atvykęs gyventi į Lietuvą.

Tą kartą tarp išlaisvintųjų lietuvių nebuvo, tačiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tada „15min“ tvirtino, jog dedamos pastangos į šalį susigrąžinti tautiečius.

