Smūgis Baltarusijos ir Rusijos šnipų tinklui Europoje: sulaikytasis – buvęs žvalgybos pareigūnas

Europos Sąjungos teisinio bendradarbiavimo padalinys Eurojust pranešė, kad bendradarbiavo su Rumunijos, Čekijos ir Vengrijos institucijomis, siekdamas sulaikyti asmenį, įtariamą valstybės paslapčių perdavimu ir išdavyste. Dėl šio įvykio Čekija ir Moldova pašalino Baltarusijos diplomatus savo šalyse.
Eurojustas nepateikė pagrindinio įtariamojo tapatybės, tačiau Vengrijos naujienų agentūra „Telex“ jį įvardijo kaip Aleksandrą Balaną – buvusį Moldovos žvalgybos vadovo pavaduotoją, kuris kurį laiką buvo jos ryšių palaikytojas Kyjive. Moldovos valstybės pareigūnas patvirtino, kad A. Balanas ir yra sulaikytasis asmuo.
Eurojustas pranešė, kad 2024 ir 2025 m. įtariamasis du kartus Budapešte susitiko su KGB ir Baltarusijos žvalgybos pareigūnais, iš kurių gavo nurodymus ir pinigų.
Moldova geopolitinių įtampų centre
Moldova yra Rusijos ir Vakarų įtakos kovos centre. Nors praėjusių metų referendume šalis nedideliu balsų skirtumu nubalsavo už būsimą narystę ES, Vakarų žvalgybos agentūros teigia, kad Moldova vis dar tebėra vienas iš Maskvos prioritetų.
Nebuvo iš karto aišku, kokią informaciją sulaikytasis galėjo perduoti Baltarusijai. Palikęs Moldovos Saugumo ir informacijos tarnybą, jis aktyviai dalyvavo saugumo konferencijose įvairiose Europos šalyse.
Europos žvalgybos šaltinis teigė, kad Baltarusijos KGB „daugiausia dėmesio skyrė Baltarusijos diasporai Europoje“, kur įsikūrusios opozicinės politinės jėgos. Tačiau KGB vis glaudžiau bendradarbiauja su Rusijos žvalgyba ir galėjo padėti Maskvai vykdyti operacijas Europoje.
Kontržvalgybos iššūkiai Europoje
Buvęs ES žvalgybos pareigūnas teigė, kad po 2020 m. vasaros, kai Lukašenka numalšino protestų bangas, Maskva vis agresyviau stiprino savo įtaką Baltarusijoje. Tuo metu Lukašenka atleido KGB vadovą ir užsienio žvalgybos skyriaus direktorių, juos pakeisdamas Maskvai palankiais asmenimis.
Čekijos Respublikos vidaus saugumo tarnybos vadovas Michalas Koudelka pažymėjo, kad atviros sienos Šengeno zonoje apsunkina kontržvalgybos darbą stabdant Rusijos ir Baltarusijos šnipų veiklą.
„Norėdami efektyviai kovoti su šia priešiška veikla Europoje, turime apriboti akredituotų diplomatų iš Rusijos ir Baltarusijos judėjimą Šengeno zonoje“, – sakė jis.
Varšuvoje įsikūręs tyrimų centras iSANS pranešė, kad iš Čekijos pašalintas diplomatas Mikalai Dukshta iš tikrųjų buvo KGB darbuotojas. Nors oficialiai jis dirbo Baltarusijos ambasadoje Prahoje administracinių reikalų patarėju, iš tiesų jo veikla buvo žvalgybinė.
