Liublino trikampio užsienio reikalų ministrai pasmerkė rusiškų dronų įsibrovimą į Lenkiją

Liublino trikampio užsienio reikalų ministrų teigimu, tai buvo tyčinis ir koordinuotas smūgis, skirtas eskaluoti įtampą.
Pareiškime tvirtinama, kad Rusijos veiksmai ir Baltarusijos leidimas naudoti savo oro erdvę kelia tiesioginę grėsmę visų regiono šalių saugumui.
Todėl ministrai ragina Aljanso partnerius skubiai stiprinti Ukrainos oro gynybą ir remti Lietuvos bei Lenkijos pastangas apsaugoti NATO ir ES rytų flangą.
„Lietuva, Lenkija ir Ukraina drauge dar kartą patvirtina, kad vienybė, stiprybė ir bendradarbiavimas, ypač su mūsų sąjungininkais ir partneriais NATO ir ES, yra vienintelis būdas veiksmingai priešintis Rusijos agresijai ir užtikrinti mūsų žmonių saugumą“, – teigiama bendrame pareiškime.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas patvirtino, kad dronai rusiški, pažymėdamas, jog tai pirmas kartas, kai virš NATO teritorijos numušami Rusijos bepiločiai orlaiviai. Pranešimų apie sužeistus žmones negauta, tačiau buvo apgadintas turtas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą. Šalis oficialiai konsultavosi dėl NATO ketvirtojo straipsnio aktyvavimo.
Kiek vėliau, cituodama Lenkijos vidaus reikalų ministerijos paskelbta informaciją, „Sky News“ pranešė, kad šalyje buvo rasta ir nukritusių raketos dalių.
