Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
51
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kol Lietuva trypčioja vietoje, Lenkija jau žengė drąsų žingsnį – atskleidė, kaip atsilieptų sienos uždarymas

2025-09-11 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 10:00

Nors Lietuva neplanuoja uždaryti pasienio kontrolės punktų su Baltarusija, dėl šių metų Rusijos ir Baltarusijos pratybų „Zapad“ pasienyje dirbama padidinto budrumo režimu – stiprinama kontrolė, patruliavimas ir stebėjimas. Atsakingos tarnybos pabrėžia, kad prireikus, jos yra pasirengusios imtis griežtesnių priemonių.

Nors Lietuva neplanuoja uždaryti pasienio kontrolės punktų su Baltarusija, dėl šių metų Rusijos ir Baltarusijos pratybų „Zapad“ pasienyje dirbama padidinto budrumo režimu – stiprinama kontrolė, patruliavimas ir stebėjimas. Atsakingos tarnybos pabrėžia, kad prireikus, jos yra pasirengusios imtis griežtesnių priemonių.

REKLAMA
52

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas komentavo, kad Lietuva neuždaro pasienio su Baltarusija punktų, bet dėl „Zapad“ pratybų ten yra dirbama sustiprintos kontrolės ir padidinto budrumo režimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu Lietuva neplanuoja uždaryti dviejų pasienyje su Baltarusija veikiančių pasienio kontrolės punktų. 

REKLAMA
REKLAMA

Pratybų „Zapad“ metu Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ir kitos vidaus reikalų statutinės tarnybos dirba padidinto budrumo režimu, sienos apsaugos kontrolė yra sustiprinta, įskaitant ir pasienio kontrolės punktuose“, – rašė jis.

REKLAMA

Šiuo metu yra sustiprintas sienos saugumas

Pasak specialisto, pasieniečiai ir krašto apsaugos institucijos sustiprino sienos stebėjimą bei patruliavimą ir yra pasirengę greitai reaguoti į galimas provokacijas ar neteisėtus pažeidimus pasienyje.

„Pasieniečiai kartu su krašto apsaugos institucijomis taip pat vykdo bendras priemones, įskaitant dar aktyvesnį sienos stebėjimą ir patruliavimą.

REKLAMA
REKLAMA

Visos atsakingos tarnybos yra pasiruošusios operatyviai reaguoti į galimas provokacijas pasienyje ar neteisėtus valstybės sienos pažeidimus“, – dalinosi VRM Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas.

Jei situacija pasikeistų, anot M. Bajarūno, Lietuva priimtų reikiamus sprendimus, tarp jų – galėtų aktyvuoti Priedangos planą ar uždaryti pasienio kontrolės punktus, kad užtikrintų šalies saugumą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pasikeitus aplinkybėms ir esant būtinybei, bus priimami adekvatūs sprendimai valstybės lygiu, siekiant užtikrinti nacionalinius interesus ir mūsų šalies saugumą.

Priemonių rezerve yra – tiek Priedangos plano aktyvavimas, tiek pasienio kontrolės punktų uždarymas“, – pastebėjo VRM atstovas.

Sienų uždarymas su Baltarusija ar Rusija nekenktų Lietuvos ekonomikai

„Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pritarė tam, kad sienų uždarymas su Baltarusija ar Kaliningrado sritimi nekenktų šalies ekonomikai ar tranzitui.

REKLAMA

„Jeigu mes pasižiūrėtume naujausius eksporto duomenis, įskaitant ir reeksportą, tai labai aiškiai matosi, kad reeksporto srautai į Rusiją ir Baltarusiją nuo pat karo pradžios buvo labai stipriai kritę“, – įvardijo jis.

Eksperto nuomone, reeksporto į Rusiją ir Baltarusiją sumažėjimą lėmė keli aspektai. Juos apima sankcijos, įmonių nenoras bendradarbiauti su agresoriumi ir silpnėjanti šių šalių ekonomika.

REKLAMA

„Dabar jie yra gerokai mažesni negu prieš pat karo pradžią. Ir tai susiję su keliais dalykais.

Pirma – sankcijos, nes tai yra svarbi tema Lietuvoje, ir įmonės tikrai nenori turėti problemų su sankcijomis.

Antras aspektas – mentalitetas, nes mažai įmonių nori turėti reikalų su agresoriumi.

Trečias aspektas – ekonominė aplinkybė, nes Rusijos ir Baltarusijos ekonomika nusilpo, Rusijos ekonomika dabar yra ant recesijos slenksčio, tai labai įtakoja eksporto srautus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kuo silpnesnė ekonomika, tuo mažesnis yra importo poreikis“, – pateikė atsakymą pašnekovas.

Rusija, iš eksporto pusės, nebuvo labai svarbi šalis 

Pasak „Citadele“ banko ekonomisto, Lietuvos transporto paslaugų eksporte svarbiausiose rinkose dalyvauja Vakarų Europos šalys, o Rusija net iki karo nebuvo reikšminga rinka, ypač reeksporto srityje.

„Apskritai, jeigu žiūrėtume į Lietuvos transporto paslaugų eksporto struktūrą, tai Rusija niekada nebuvo labai svarbi šalis.

REKLAMA

Pagrindinė šalis, į kurią daugiausia eksportuojamos Lietuvos transporto paslaugos, yra Vokietija.

Po jos seka Prancūzija, Danija, Olandija. Todėl Rusija ir iki karo neturėjo labai didelės reikšmės, ypač reeksporto srautų kontekste“, – komentavo A. Izgorodinas.

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad net jei Lietuva visiškai uždarytų sieną su Baltarusija, ekonomikai tai nepakenktų, nes pagrindinės rinkos, ypatingai Vokietija, išlieka stiprios ir augančios.

REKLAMA

„Hipotetiškai paėmus, jeigu būtų drastiškai uždaromos visos Lietuvos sienos su Baltarusija, pasekmių Lietuvos ekonomikai dėl tranzito nebūtų.

Dabar išankstiniai rodikliai, pavyzdžiui, Vokietijos vilkikų ridos indeksas, rodo, kad Vokietijos ekonomika lieka pakankamai stipri, netgi stiprėja“, – pabrėžė ekonomistas.

A. Izgorodino manymu, prognozuojamas eurozonos ekonomikos augimas, ypač Vokietijoje, leis Lietuvai kompensuoti galimus nuostolius iš Rytų rinkų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kitais metais dauguma ekspertų sutinka, kad eurozonos ekonomikos ciklas sustiprės – tai rodo ir Euribor prognozės, ir Europos banko vertinimai.

Tad galimus praradimus iš Rytų rinkų kompensuos pagal apimtis stiprėjantys ir atsigaunantys Vakarų ekonomikos centrai, ypač Vokietija, kuri ir yra pagrindinė Lietuvos transporto paslaugų eksporto rinka“, – sakė ekspertas.

REKLAMA

„Zapad“ pratybos kelia tam tikrą grėsmę sienų saugumui

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Giedrius Mišutis kalbėjo, kad nuo karo Ukrainoje ir migracijos krizės pradžios sienos apsauga yra sustiprinta. Tiesa, galimoms grėsmėms, tokioms kaip „Zapad“ pratybos, pirmiausia yra pasirengusi Krašto apsaugos sistema.

„Sienos apsauga nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios ir nuo migracijos krizės pradžios buvo sustiprinta iki aukšto lygio. Tas lygis išlaikomas atsižvelgiant į grėsmes.

REKLAMA

Kalbant apie grėsmes – taip, „Zapad“ pratybos yra tam tikra grėsmė. Jos vyksta ir arčiau sienos, ir toliau nuo jos, bet pirmiausia tam pasirengusi Krašto apsaugos sistema“, – dalinosi jis.

Anot specialistas, jog NATO sąjungininkų ir kariuomenės pratybos vyksta nuolat, o pasieniečių atsakomybėje sienos apsauga pakelta į itin aukštą lygį, kad būtų pasirengta visoms grėsmėms, įskaitant „Zapad“ pratybas.

REKLAMA
REKLAMA

„Apskritai šalyje vyksta įvairios pratybos ir kartu su NATO sąjungininkais, tad tai labiau kariuomenės klausimas.

O kas priklauso mūsų kompetencijai, tai sienos apsaugos lygis yra pakeltas į itin aukštą lygį – tiek pajėgų, tiek stebėjimo, tiek kontrolės prasme.

Visos grėsmės, įskaitant „Zapad“, turint tokius kaimynus kaip Baltarusija ir Rusija, yra žinomos ir joms ruošiamasi“, – komentavo G. Mišutis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)
Prieš „Zapad“ pratybas – ekspertai įspėja apie naujas grėsmes Lietuvai (16)
„Zapad-2025“ pratybos artėja: Rusijos technika ir kariai jau Baltarusijoje (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
„Tai mums turėtų kelti didelį nerimą“ – ekspertas ragina stebėti 1 dalyką, kuris pavojingesnis nei „Zapad“ (87)
„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)
Lenkas įtariamas šnipinėjimu: sulaikytas su slaptais „Zapad 2025“ dokumentais (7)
„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)
Vaikšnoras apie „Zapad“ pratybas ir daugiau – paaiškino, kada Lietuva pereitų į mobilizacijos fazę (58)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
FC
FC
2025-09-11 10:29
Lietuva negali uždaryti sienos su Baltarusija nes Lietuvoje gyvena Baltarusijos Prezidentė
Atsakyti
zioma
zioma
2025-09-11 10:24
Man vienintelis klausimas - kodel pas mumis siena neuzdaryta kokius bent 3 metus?
Atsakyti
Prezidentė S. Cichanouskaja
Prezidentė S. Cichanouskaja
2025-09-11 10:12
Aš jums bliac uždarysiu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (52)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų