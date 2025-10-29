Arūnas Valinskas atsivėrė apie turėtą planą su Kostu Smoriginu: „Taip ir liko neįgyvendintas, deja“

Šis atvirame pokalbyje naujienų portalui tv3.lt prisiminė paskutinį jų susitikimą bei neįgyvendintus planus.
Prisiminimai apie Kostą Smoriginą
Arūnas pasakoja, kad K. Smoriginas jam buvo svarbus dar nuo paauglystės: žavėjosi jo vaidmenimis teatre ir kine.
„Jis buvo savo laiku žmogus, į kurį žiūrėdavome kaip į Dievą. Mes dar mokykloje eidavom į spektaklius, kuriuose jis vaidino.“
Vėliau žavėjimasis virto profesine draugyste. „Po to jis tiesiog tapo kolega. Ne kartą renginius darėme, koncertuose dalyvavome, laidose. Pamenu, kad jis buvo pas mus žaidime „Taip ir ne“ – dalyvavo filmavime, žaidė. Ir po to bendrų projektų buvo daugybė. Buvome pakankamai artimi kolegos.“
Paskutinis susitikimas – Nidoje
A. Valinskas atskleidžia, kad paskutinį kartą su Kostu kalbėjosi gana neseniai.
„Kalbėjausi su juo paskutinį kartą, kai mes atidenginėjome Nidoje delną. Jie su Dalia tada nakvojo Nidoje. Buvo delno atidengimas, po to bažnyčioje koncertas, kur tarp kitų atlikėjų buvo ir Kostas. Tą dieną susitikome, kalbėjomės apie galimus planus ateičiai.“
Nors anuomet Smoriginas nesiskundė, Valinskas matė, kad sveikata jau sunkėjo:
„Jis niekada nesiskųsdavo, bet matėsi akivaizdžios problemos. Jis labai nuoširdžiai rūpinosi Dalia – ji buvo pagrindinis žmogus.“
Po to jie dar kalbėjosi telefonu, nes planavo įamžinti Kostą dokumentiniame filme.
„Kaip tik ruošėmės filmą daryti apie Kostą. Su Daiva Žemyte sukūrėme filmą „Prezidentas“ apie prezidentą Valdą Adamkų. Toje serijoje buvo numatytas ir filmas „Aktorius“, jau pavadinimas buvo sugalvotas. Tas filmas būtų buvęs apie būtent Kostą Smoriginą. Planas taip ir liko neįgyvendintas, deja.“
Kalbėdamas apie netektį, Arūnas neslepia: paguodos žodžiai nepadės.
„To netekties jausmo jokiais žodžiais negali nekompensuosi. Nėra tokių paguodos žodžių, kad pasakytum ir iškart palengvėtų.“
Jis sako, kad svarbiausia – dėkingumas už Kostą:
„Aš tiesiog perduočiau ne užuojautą, o padėką Kostui už tai, kad jis buvo mano ir mūsų gyvenime. Tai būtų geriausias jo atminimas. Gyvenimas negailestingas – anksčiau ar vėliau jis baigiasi taip, kaip visiems. Šitoj vietoj belieka pasidžiaugti, kad jis savo dalį šviesos atnešė į mūsų gyvenimus. Tai ačiū jam.“
