TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prieš atsiduriant ligoninėje Valdas Adamkus atvažiavo į jautrų vakarą: užfiksuotas nuotraukose

2025-09-26 12:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-26 12:08
2025-09-26 12:08

Rugsėjo 26-osios rytą pasklido žinia apie tai, kad buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus dėl infekcinės ligos atsidūrė Vilniaus Santaros klinikose, reanimacijoje. Po žinios apie tai ne vienas prisiminė, kad paskutinį kartą Jo Ekscelencija viešumoje pasirodė dar šią savaitę, o to priežastis – jautri.

0

Šią savaitę, rugsėjo 23 dieną, V. Adamkus pasirodė viešumoje. Antradienio popietę jis atvyko į Laidojimo paslaugų centro salę Antakalnyje atsisveikinti su savo mirusiu bičiuliu.

Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas

Valdas Adamkus atvyko atsisveikinti su Rimtautu Juozu Vizgirda

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad V. Adamkus atvažiavo pagerbti mirusio bičiulio – JAV lietuvio, verslininko, filantropo ir Čilės garbės konsulo Rimtauto Juozo Vizgirdos.

Buvęs šalies vadovas tyliai prisijungė prie artimųjų, bičiulių ir kolegų, atvykusių palydėti Vizgirdą į paskutinę kelionę.

V. Adamkų su R. J. Vizgirdą siejo ilgametė draugystė, todėl jo apsilankymas atsisveikinimo ceremonijoje tapo jautriu ir reikšmingu pagarbos gestu.

Valdo Adamkaus atsidūrimo ligoninėje priežastis

Vilniaus Santaros klinikos šiandien išplatino pranešimą, kuriame prabilo apie tai, kaip buvęs Lietuvos prezidentas laikosi dabar ir kodėl pateko į ligoninę.

Išplatintame pranešime spaudai minima, kad prezidentas į klinikas kreipėsi dar vakar, rugsėjo 25-ąją.

„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas. Įtarus infekcinį susirgimą, V. Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti. Prezidento būklė stabili“, – buvo rašoma pranešime.

Atsisveikinimas su Rimtautu Juozu Vizgirda. ELTA / Josvydas Elinskas

Valdas Adamkus pateko į ligoninę

Anksčiau ELTA rašė, kad ketvirtadienio vakarą į Vilniaus Santaros klinikų reanimacijos skyrių paguldytas buvęs šalies vadovas 98-erių Valdas Adamkus, rašo portalas „Lrytas“.

Žinią portalui patvirtino V.Adamkaus atstovė Božena Bagonaitienė.

„Taip, ligoninėje. Kitais klausimais kreipkitės į Santaros klinikas, aš neturiu prezidento įgaliojimo kalbėti apie jo sveikatą“, – portalui sakė  B. Bagonaitienė.

Primename, kad kovo 12 d. V. Adamkus atsidūrė ligoninėje taip pat. Pasak prezidento referentės Boženos Bagonaitienės, tuo metu prezidento V. Adamkaus vykimas į ligoninę buvo planuotas.

„Nieko nenutiko, tai buvo planuotas vykimas į ligoninę. Nėra taip, kad kažkas atsitiko“, – anksčiau sakė ji.

Į Santaros klinikas paguldytas V. Adamkus kovo 18 d. buvo išrašytas iš ligoninės ir grįžo į namus.

Be to, sausio pradžioje kadenciją baigęs prezidentas taip pat buvo atsidūręs ligoninėje. 

Tuo metu pats V. Adamkus papasakojo apie savo būklę.

„Pasakysiu trumpai, aš esu ligoninėje“, – sakė V. Adamkus.

Jis trumpai atsakė, kad apie tai nėra linkęs daug kalbėti.

