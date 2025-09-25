Kape vietos nėra, bet Aldona kategoriškai atsisako kremuoti sūnų: į laidotuvių istoriją įsitraukė net policija

Tragiškos žinios gali ištikti, kai mažiausiai to tikiesi. Tai patyrė ir Aldonos šeima: vieną dieną kartu su tėvais gyvenantis sūnus Valdas pasijuto nekaip ir buvo išvežtas medicinos pagalbos automobiliu.
Neilgai trukus, kaip prisiminė vyriausieji šeimos nariai, į namus įbėgo sūnaus draugė Jolanta, griebė piniginę su visomis santaupomis bei pradingo. Po kelių valandų, tos dienos vakarą, juos pasiekė skambutis: Valdas neišgyveno.
Išgirdę skausmingas naujienas, tėvų mintyse buvo tik vienas klausimas: kaip palaidos savo vaiką? Juk tik tą popietę jie buvo apvogti jų globojamos moters, kuri pradingo.
Šeimos kapas pilnas
Atvažiavęs likęs sūnus Raimundas nedvejojo dalintis kita, jau ilgą laiką šeimą kankinusia problema: daug metų amžinojo poilsio giminę priimantis kapas pilnas.
Kaip aiškino vyras, kape vietos užtektų tik urnoms. Bet mama Aldona jau anksčiau buvo kategoriškai pasisakiusi prieš kremavimą.
„Aš nesutinku“, – kategoriškai paprieštaravo Aldona.
„Mama, aš tada nežinau, ką daryti“, – nebežinojo, ką daryti Raimundas.
Pokalbiai apie mirtį jau rutuliojosi anksčiau, tačiau dabar, likę su vos 12 eurų, jie turi kažką daryti. Ypač gavę žinią, jog kitą dieną turi pasiimti mirusio Valdo kūną.
Velionis liepė saugoti piniginę
Sužinoję, kur tuo metu buvo apsistojusi ketverius metus su Valdu draugavusi ir kartu su juo bei jo tėvais gyvenusi Jolanta, „TV Pagalbos“ komanda nuvyko pakalbinti moterį ir sužinoti kitą istorijos pusę.
Kaip pasakojo Jolanta, velionis jai vis liepdavo imti ir slėpti piniginę su visomis šeimos santaupomis nuo mamos Aldonos.
„Ji [Aldona] ateidavo į mūsų kambarį, atidarydavo stalčių ir pasiimdavo pinigus. Ten mano ir Valdo santaupos buvo sukauptos“, – tikino Jolanta.
Pasak jos, tą lemtingą dieną Valdas ir Jolanta buvo kartu, kai vyras pasijuto blogai, todėl draugė iškvietė greitąją pagalbą.
Bet netrukus atvažiavo policija, paėmė piniginę ir išrašė 15 parų orderį nesiartinti prie Valdo šeimos namų. Tad moteris negali pasiimti net ir Valdo šeimos namuose likusių drabužių.
Ar pavyks šeimai atsisveikinti su mirusiuoju? Kas nutiks Valdo draugei atvažiavus į laidojimo namus?
Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba".
