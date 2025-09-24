Grįžęs iš užsienio Raimundas savo žmoną aptiko su 3 vyrais: „Širdžiai neįsakysi“

Viską metęs Raimundas sugrįžo namo ir kartu su žmona atvyko į „TV Pagalbos“ studiją.
Raimundas pasakojo, kad, grįžęs iš užsienio, savo namuose jis rado žmoną Sigitą su pilna kompanija vyrų. Tąkart jis kvietė policiją, nes bijojo vienas įžengti į savo paties namus.
„Sudaužys mane tie trys vyrai. Policija vis tiek nieko neišvarė. Jie žino, kad aš pinigų turiu, tai manęs paprašė paties išeiti, nuvežė į viešbutį“, – pasakojo Raimundas.
Sigitos teigimu, jai labai sunku išgyventi tą laikotarpį, kai mylimo vyro nėra Lietuvoje – ji jaučiasi labai vieniša. Visgi, anot Raimundo, jiedu draugauja jau 8 metus, iš jų santuokoje gyvena 7. Visą šį laiką ir tęsiasi Sigitos nuotykiai.
„Ir Norvegijoje man sako, kad atvažiuoju čia, padirbu 3–4 savaites, prisigalvoju priežasčių ir grįžtu į Lietuvą. Tai sako: išbūk bent 10 savaičių“, – apie tai, kaip Raimundo darbui trukdo nuolatinis stresas dėl Sigitos, pasakojo vyras.
Raimundas atskleidė, kad Sigita nuolat rengia išgertuves su svetimais vyrais, o kai jis grįžta namo, tie vyrai dar jam ir grasina.
„Bet aš negaliu jos mesti. Širdžiai neįsakysi“, – sakė vyras.
Sugalvojo du sprendimo būdus
Sigita šią situaciją pateisino tuo, kad ji jaučiasi vieniša. Tačiau dalį kaltės permetė ir savo sutuoktiniui. Ji teigė, neva jei Raimundas turėtų ateities planą ir rodytų ryžtą kažką keisti, pavyzdžiui, taupyti pinigus namo remontui, ji taip pat rodytų ryžtą susiimti. Tačiau, kai vyro tikslas – tik išgyventi šią dieną, tai ir Sigita nuleidžia rankas:
„Raimundas prisigalvoja visko. Man tai tie vyrai yra tik draugai, – apie paskutinį kartą, kai grįžęs iš užsienio Raimundas net nebegalėjo patekti į savo namus, pasakojo Sigita. – Aš jaučiuosi kalta prieš jį, aš atsiprašiau.“
Moteris tikino, kad be Raimundo savo gyvenime ji daugiau nieko neturi, dėl to, jei įvyktų skyrybos, ji pasiektų visišką dugną.
Pokalbio metu pora sugalvojo du problemos sprendimo būdus: arba Sigita su Raimundu vyksta kartu gyventi į užsienį, arba Lietuvoje jiedu išsikrausto į kitą miestą.
„Pakeisti gyvenamą vietą ar pakeisti darbą jūsų situacijoje turbūt gerokai lengviau, nei pakeisti save“, – situaciją pakomentavo „TV Pagalbos“ vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva.
Kokį sprendimą priėmė sutuoktiniai, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.