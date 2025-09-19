Naują namą įsigijusią moterį pribloškė jo paslaptys: „Pati nevalgiusi būsiu geriau“

„Moteris nuvykusi į Registrų centrą sužinojo, kad namas yra įregistruotas, o ūkinio pastato iš viso Registrų centre nėra. Moteris dabar jaučiasi apgauta, ūkinio niekaip negali įregistruoti“, – atvykęs į moters namus televizijos žiūrovams situaciją papasakojo gelbėtojas Linas Jakštas.
Už ūkinio pastato įregistravimą reikės pakloti apvalią sumą
Irena pasakoja, kad prieš perkant namą jai buvo parodyta namo knyga ir ten atrodė, kad tiek gyvenamasis namas, tiek ūkinis pastatas ir žemė, kurią reikės išsipirkti, yra teisiškai įregistruoti. Tiesa, dalis sklypo buvo ant valstybinės žemės, tačiau susitvarkyti šiuos reikalus sutiko pati namo pirkėja.
„Bet kada man pradėjo tvarkyti žemę, daryti geodezinius matavimus, darytis projektą statinių sako, o kur ūkinių pastatų dokumentai, nes čia jie neįregistruoti. Nes įrašyta prie kiemo statinių buvo tik asfalto gabalėlis. Nes jie man pasakė, kad kiemo statiniai yra ir ūkinis“, – apgauta jaučiasi Irena.
Visgi, kai moteris pranešė apie atsiradusią problemą buvusiems savininkams, šie nesutiko padengti atsiradusių papildomų išlaidų ir netgi pagrasino, kad reikalui esant „galime susitikti teisme“.
Galiausiai paaiškėjo, kad ūkinio pastato įregistravimas atsieis 3000 eurų.
„Pasakė, kad jie nieko netvarkys. Pasakiau gerai ir galiu aš tai įvertint pati įsikviečiant turto vertintoją ir tą sumą ūkinio pastato man minusuokite, nes nei man priklauso, nei jums. Čia niekas neturi teisės į jį ir tada man minusuokite iš tų 34 000 eurų, tą ūkinio pastato kainą“, – savo pasiūlymą namo pardavėjams atskleidė Irena, tačiau jų atsakymas buvo neigiamas ir netgi grasinantis.
Finansinių nuostolių patiria ir dėl katino
Irena neslepia, kad kartėlį jaučia ir dėl katino, kurį pirkdama namą paveldėjo su juo.
Ji suskaičiavo, kad vien už jo priežiūrą, kurį prieš porą metų išsikraustydami paliko buvę šeimininkai, jau yra sumokėjusi 700 eurų.
„Turiu maitinti katiną ir dar 3000 sumokėti... Ar sąžinė jiems yra? Tas katinas už metus 700 eurų atsiėjo per du metus, turiu visus čekius. Rinkau juos, bet aš neprašau, kad kompensuok juos į priekį“, – nervinosi moteris.
Irena neslepia, kad prie katino jau prisirišo, bet labai erzina įkyrus kniaukimas ir maisto prašymas kiekvieną rytą 7 valandą.
„Tai jeigu jis dar 10 metų gyvens, tai aš dar 4000 eurų išleisiu?“, – galvą kraipė moteris, iš anksto apskaičiavusi daugiatūkstantinius nuostolius.
Tai, kad katinas šiuose namuose yra nepageidaujamas, greitai pajuto ir gelbėtojas L. Jakštas. Jis pasiūlė gyvūną iškeldinti ir surado gyvūnų globos prieglaudą, kur jam bus rasti nauji mylintys šeimininkai.
„Pati nevalgiusi būsiu geriau“, – ar pasilikti augintinį dvejojo Irena.
Nors ir su ašaromis akyse, išvaizdų rainį naujoji savininkė sutiko atiduoti ir su juo galiausiai atsisveikino.
„Dieve, Dieve, koks gražus katinėlis...“, – naują gyventoją su meile sutiko Ukmergės Gyvūnų globos namų „Klajūnas“ savininkė Ilma.
Pavyko susitarti dėl išlaidų kompensavimo
Panašu, kad buvę namo savininkai išsigando viešumo ir sutiko prisidėti.
Tad „TV Pagalba“ gerų žinių vienišai moteriai turėjo ir dėl ūkinio pastato dokumentų. L. Jakštas pasistengė, kad buvę namo savininkai kompensuotų bent dalį išlaidų ir taip buvo rastas abi puses tenkinantis kompromisas.
