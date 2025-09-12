Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Ričardo gyvenimą griauna jo įnamiai: sprendžiant bėdą Gerdai Žemaitei teko gelbėti jauno vyro gyvybę

2025-09-12 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-09-12 18:30

Ričardo kantrybės taurė persipildė – žmogus iš savo buto iškraustė seserį ir jos sūnų. Tačiau tada prasidėjo konfliktas – padėtis pakrypo taip, kaip niekas nesitikėjo. Susitikimo su „TV Pagalba“ komandos metu teko skubiai gelbėti žmogaus gyvybę. 

Ričardo kantrybės taurė persipildė – žmogus iš savo buto iškraustė seserį ir jos sūnų. Tačiau tada prasidėjo konfliktas – padėtis pakrypo taip, kaip niekas nesitikėjo. Susitikimo su „TV Pagalba" komandos metu teko skubiai gelbėti žmogaus gyvybę. 

1

Ričardo istorija domėjosi TV Pagalbosgelbėtoja Gerda Žemaitė. 

Ričardas į „TV Pagalbą“ kreipėsi su prašymu pasikalbėti su jo seserimi ir jos sūnum, nes, anot jo, būstą jie bando paversti landyne. Ričardas nusiteikęs karingai ir yra pasirengęs išprašyti įnamius iš jam priklausančio būsto. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak vyro, jo namuose nuolat vyksta išgertuvės, o kai jis neapsikentęs išvijo gimines iš namų, jiedu apsigyveno Ričardo daugiabučio laiptinėje, prie lifto. Tada Ričardui pradėjo skųstis kaimynai ir jis tiek iš gailesčio, tiek iš kaltės prieš kaimynus jausmo giminaičius priėmė atgal pas save. 

„Juos reikia gydyti. Juos reikia per prievartą gydyti“, – piktinosi Ričardas.

Brolis jau pavargo – savame bute jis negali rasti ramybės ir poilsio, taip pat jam labai skaudu, kad vis mažėja tų akimirkų, kai su seserimi Daiva galima bendrauti taikiai ir prasmingai.

„Daiktus neša iš namų. Motina numirė ir paliko tokį brangų žiedą. Atidaviau jį seseriai, kad nešiotų. O ji jį į lombardą... Tūkstantį eurų gavo ir pragėrė. Nusibodo jau – ji sėdi skolose, sūnėnas irgi“, – pasakojo Ričardas.

Nesuprato, už ką buvo iškraustoma

Kol G. Žemaitė kalbėjo su Ričardu, kitame kambaryje gulėjo Daiva. Faktas, kad brolis nori ją iškeldinti, moterį ir stebino, ir piktino. Dėl dabartinės savo situacijos ji kaltino Ričardą. Ji tikino, kad yra prisidėjusi prie šio daugiabučio ir turėtų gauti teisę čia gyventi.

„Dar kai motina gyva buvo, visi jos bijojo. O po jos mirties – viskas, palaida bala“, – sesers ir sūnėno Mariaus priklausomybes paaiškino vyras. 

Gerdą Žemaitę itin piktino Daivos nesirūpinimas savo sūnum. Nors Marius ir yra suaugęs vyras, motina nesirūpina jo sveikata. Kol šeima sprendė konfliktą, sūnus gulėjo kitame kambaryje ir kankinosi – dėl besaikio alkoholio vartojimo jam suprastėjo sveikata. Motina šį faktą žinojo, tačiau tikino, kad tol, kol sūnus gers, tol ir kankinsis. 

„Jis ne pirmą kartą šitaip guli. Ne pirmą kartą aš tai matau“, – atsikirto moteris. 

Ričardas neapsikentė įnamių nepagarbos ir paprašė sesers iš sūnėno tuoj pat susirinkti daiktus ir išeiti. 

„Ką aš tau, Ryčka, padariau blogo? Ar aš prieš tave balsą pakėliau, ar aš prieš tave ranką pakėliau?“ – nesuprato Daiva. 

Ričardas paprašė susirinkti daiktus ir būtent svarbiausių daiktų pasirinkimas puikiai atspindėjo pražūtingą gyvenimo kryptį – sesuo pirmu taikymu pasiėmė alaus butelį.

Teko kviesti medikus

Buto šeimininkas pasiūlė mainus – sesuo ir sūnėnas jam palieka buto raktus, o Ričardas jiems duoda šiek tiek pinigų. Tačiau prieš įnamiams išsikraustant, G. Žemaitė dar pabendravo su moterimi. 

„Vienturtis sūnus mane įvarė į tokį bankrotą“, – atviravo Daiva ir pridėjo, kad būtent dėl to, kad Mariui atiduodavo savo pinigus ir pirkdavo brangius telefonus, ji pradėjo vartoti alkoholį. 

O dabar sūnui, kuriam yra 32-eji, yra per sunku pasikelti iš lovos ir savom kojom palikti šį butą. Motina empatijos neparodė pareikšdama: „man p****“ ir išeidama iš buto be sūnaus. 

Gerda įtarė, kad Mariui yra labai blogai, dėl to ji nedelsdama iškvietė greitąją medicinos pagalbą. 

Kaip baigėsi ši istorija, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“. 

