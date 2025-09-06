Brolių dvynių konfliktas į muštynes peraugo dėl pralaimėto žaidimo: „Jau trečią kartą sulaužo nosį“

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Pareigūnus pasitiko pranešėjas, kuris aiškino, kad broliai krepšinio aikštelėje vis dar mušasi. Vienas per kitą vyriškiai bandė pasakoti, kas įvyko ir dėl ko kilo konfliktas. Abu apdriskusiais, suplyšusiais rūbais rodė vienas į kitą pirštu, kaltino smurtu.
Vienas jų – nemoka žaisti
Vienas brolis tikino pretenzijų neturinti, o štai kitas – turėjo ir norėjo rašyti pareiškimą už patirtą fizinį skausmą bei veido sumušimą. Kaip paaiškėjo, konfliktas tarp brolių dvynių kilo dėl to, kad jų komanda pralaimėjo prieš kitus.
Giminaičių įvykio versijos skyrėsi, tačiau bet kokiu atveju trečias smurto protrūkis iš eilės jau nepaliko erdvės susitaikymui. Susitiko broliškai į krepšį kamuolį pamėtyti, o išsiskirs jau kaip įtariamasis ir nukentėjusysis: vienas vyriškis buvo sulaikytas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Abiem piliečiams nustatytas vidutinis girtumo laipsnis.
Nori pamokyti smurtautoją
Kol vienas iš brolių buvo pasodintas į pareigūnų automobilį, kitas turėjo atsakyti į klausimus apie konfliktą. Pareigūnas siūlė nebebendrauti su smurtaujančiu broliu.
„Kaip aš galiu nebendrauti su broliu dvyniu, pats pagalvokit“, – suminkštėjus širdžiai dalijosi nukentėjusysis.
Brolis naiviai tikėjosi, kad šį kartą išvežus smurtautoją į areštinę jis pasimokys.
„Išgeria ir pradeda bujot“, – skundėsi nukentėjusysis.
