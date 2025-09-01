Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Traumos aptemdyta pergalė: be Jokubaičio likusi Lietuva palaužė Suomiją

Epizodo video
2025-09-01 22:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 22:30

Lietuvos rinktinė grįžo ant pergalingų bėgių Europos krepšinio čempionate. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pirmadienio vakarą Tamperėje 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 25:30) palaužė šeimininkę Suomiją.

146

Šią pergalę aptemdė itin skaudus Lietuvai momentas – Rokas Jokubaitis ketvirtojo kėlinio pradžioje patyrė kelio traumą, nušuoliavo iki atsarginių suolo, kur krito ant žemės. Po kiek laiko įžaidėjas patraukė į rūbinę, tačiau tik su personalo narių pagalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki siaubingo momento Rokas per 26 minutes surinko 16 taškų ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus

Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą
FOTOGALERIJA. Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą

Pirmas dvejas rungtynes lietuviai laimėjo prieš Didžiąją Britaniją (94:70) ir Juodkalniją (94:67), tačiau trečias testas nebuvo sėkmingas – patirtas pralaimėjimas prieš Vokietiją (88:107). Vis dėlto pergalė prieš Suomiją priartino Lietuvą prie antrosios vietos grupėje.

Suomiai pralaimėjimų dar nebuvo patyrę – šeimininkai patiesė Švediją (93:90), Didžiąją Britaniją (109:79) ir Juodkalniją (85:65).

Lietuvos rinktinės stovykloje prieš rungtynes buvo daug nerimo dėl Tado Sedekerskio, kuris pasisuko čiurną rungtynėse su vokiečiais, tačiau puolėjas parodė valią – žengė į aikštę ir arė tiek gynyboje, tiek puolime. Puolėjas sužaidė 14 minučių ir pelnė 7 taškus, iš kurių tris smeigė kertiniu mačo metu ketvirtojo kėlinio pabaigoje.

Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija
FOTOGALERIJA. Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija

Suomijos superžvaigždė Lauri Markkanenas buvo gan neblogai stabdomas kibios Lietuvos žaidėjų gynybos – beveik 50 mln. dolerių per sezoną Jutos „Jazz“ ekipoje uždirbantis suomis surinko 19 taškų, bet pataikė tik 6 metimus iš 17.

Paskutines B grupės rungtynes lietuviai žais su Švedijos rinktine trečiadienį, susitikimo pradžia – 16 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Vėliau mūsiškiai kelsis į Rygą, kur lauks aštuntfinalio susitikimas. Kol kas Lietuvos rinktinės varžovas dar nėra aiškus.

Rungtynių santrauka

Rungtynių eiga.

Mačas lietuviams prasidėjo sunkiai (9:2), bet dvi geros Mareko Blaževičiaus atakos išjudino puolimą – 6:9. Lauri Markkanenas sėdo ant suolo, į aikštę kėliniui įpusėjus žengė Jonas Valančiūnas, lietuviai tuo metu atsiliko 8:12. Lietuviai toliau nesugebėjo išlyginti rezultato, Mikaelas Jantunenas apsikeitė metimais su Jonu Valančiūnu, o netrukus ant parketo pasirodė ir traumuotas Tadas Sedekerskis – 18:21. Rinktinės kapitonas deficitą tirpdė iki minimalaus (20:21), toks rezultatas liko po pirmojo kėlinio.

Lietuvą į priekį išvedė J.Valančiūno dėjimas, o kol suomių atakos strigo, R.Jokubatis bei T.Sedekerskis didino pranašumą – 30:24. Dabar jau suomiams sunkiai sekėsi artėti (26:32), nors J.Valančiūnas ir gavo pražangą puolime. Ja nubaustas buvo ir L.Markkanenas, bet netrukus jis pasižymėjo taškais – 30:38. M.Jantunenas tirpdė suomių deficitą (33:39), bet po pirmos mačo dalies Lietuva liko priekyje 45:36.

Mareko Blaževičiaus dėka Lietuva toliau tolo (49:36), tačiau suomiai reagavo pelnydami 7 taškus be atsako – 43:49. R.Jokubaitis stabilizavo padėtį (52:43), o T.Sedekerskis skirtumą augino iki dviženklio – 54:43. Tritaškį paleidęs Ignas Sargiūnas vertė suomius prašyti pertraukėlės. Deficitas mažėjo iki vienaženklio (48:57), o po trijų kėlinių lietuviai priekyje liko 57:48.

Ketvirtąjį kėlinį lietuviai pradėjo pratęsdami darbą, bet traumą patyrė R.Jokubaitis – įžaidėjas stabdydamas prasiveržimą kryptelėjo kelį, parkrito ant parketo ir iškart prašė keitimo. Vos pasiekęs suolą jis krito ant grindų, kelis buvo šaldomas, o likusi rinktinė pakėlė persvarą iki 15 taškų – 65:50. Ledus atakuodamas iš toli pralaužė L.Markkanenas, tuo pačiu atsakė ir A.Velička – 70:57. Penktąją pražangą netrukus gavo puikų mačą žaidęs M.Blaževičius, nesportiškai stabdęs Miro Little’ą. I.Sargiūnas pasižymėjo taškais greitoje atakoje, netrukus dar ir perėmęs kamuolį – 72:60.

Persvarą apkirpo du Olivier Nkamhoua tritaškiai, sudėtingą situaciją gelbėjo I.Sargiūnas, perimdamas kamuolį ir išprovokuodamas nesportinę pražangą (76:68).

Rungtynes uždarė bloku varžovų prasiveržimą sustabdęs I.Sargiūnas ir iš toli pataikęs T.Sedekerskis.

Lietuva: Rokas Jokubaitis 16 (9 rez. perd., 5 klaidos), Marekas Blaževičius 14 (8 atk. kam., 6/10 dvitaškių), Ąžuolas Tubelis 12 (11 atk. kam.), Ignas Sargiūnas 10 (2/6 tritaškių), Jonas Valančiūnas 8 (5 atk. kam., 4 klaidos), Tadas Sedekerskis 7, Margiris Normantas ir Arnas Velička po 5, Gytis Radzevičius ir Deividas Sirvydis po 2, Rokas Giedraitis ir Laurynas Birutis nežaidė.

Suomija: Lauri Markkanenas (11 atk. kam., 6 rez. perd., 6/17 metimų) ir Mikaelis Jantunenas (8 atk. kam.) po 19, Elias Valtonenas 10, Olivier Nkamhoua 8 (6 atk. kam., 4 rez. perd.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

o
o
2025-09-01 12:51
Gaila, kad už Lietuvą nežaidžia patys geriausi krepšininkai, patriotizmą nustelbė pinigai ir asmeninė gerovė ir tai ne 1992m Lietuvos krepšininkų mentalitetas.Jei europos buvusios ir esamos NBA žvaigždės visada žaidė ir žaidžia už savo šalį tai mūsų geriau pampersus keičia,nes nėra kam jų pakeisti pora mėnesių,
Atsakyti
RAUS
RAUS
2025-09-01 11:11
Kol rezultatas 0-0 šansai visų vienodi.Senais gerais laikais,garsusis Draženas Petrovičius jį kibiai dengiančiam Krapikui ,paslapčia spjaudydavo į veidą.Lietuvos rinktinės štabui reikėjo į rinktinės sudėtį įtraukti Simonko,kad tas dengtų Markoneną iš užpakalio.Garantuoju suveiktų 100 procentų
Atsakyti
Kokie patrijotai
Kokie patrijotai
2025-09-01 13:56
Latvis Porzingis dejo pastangas kad galetu zaisti Latvijos rinktineje. O musu grandai is NBA isskyrus Jona Valanciuna neparode noro zaisti uz Lietuva.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (146)
