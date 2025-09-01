Traumos aptemdyta pergalė: be Jokubaičio likusi Lietuva palaužė Suomiją

Šią pergalę aptemdė itin skaudus Lietuvai momentas – Rokas Jokubaitis ketvirtojo kėlinio pradžioje patyrė kelio traumą, nušuoliavo iki atsarginių suolo, kur krito ant žemės. Po kiek laiko įžaidėjas patraukė į rūbinę, tačiau tik su personalo narių pagalba.
Iki siaubingo momento Rokas per 26 minutes surinko 16 taškų ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus
Pirmas dvejas rungtynes lietuviai laimėjo prieš Didžiąją Britaniją (94:70) ir Juodkalniją (94:67), tačiau trečias testas nebuvo sėkmingas – patirtas pralaimėjimas prieš Vokietiją (88:107). Vis dėlto pergalė prieš Suomiją priartino Lietuvą prie antrosios vietos grupėje.
Suomiai pralaimėjimų dar nebuvo patyrę – šeimininkai patiesė Švediją (93:90), Didžiąją Britaniją (109:79) ir Juodkalniją (85:65).
Lietuvos rinktinės stovykloje prieš rungtynes buvo daug nerimo dėl Tado Sedekerskio, kuris pasisuko čiurną rungtynėse su vokiečiais, tačiau puolėjas parodė valią – žengė į aikštę ir arė tiek gynyboje, tiek puolime. Puolėjas sužaidė 14 minučių ir pelnė 7 taškus, iš kurių tris smeigė kertiniu mačo metu ketvirtojo kėlinio pabaigoje.
Suomijos superžvaigždė Lauri Markkanenas buvo gan neblogai stabdomas kibios Lietuvos žaidėjų gynybos – beveik 50 mln. dolerių per sezoną Jutos „Jazz“ ekipoje uždirbantis suomis surinko 19 taškų, bet pataikė tik 6 metimus iš 17.
Paskutines B grupės rungtynes lietuviai žais su Švedijos rinktine trečiadienį, susitikimo pradžia – 16 val.
Vėliau mūsiškiai kelsis į Rygą, kur lauks aštuntfinalio susitikimas. Kol kas Lietuvos rinktinės varžovas dar nėra aiškus.
Rungtynių santrauka:
Rungtynių eiga.
Mačas lietuviams prasidėjo sunkiai (9:2), bet dvi geros Mareko Blaževičiaus atakos išjudino puolimą – 6:9. Lauri Markkanenas sėdo ant suolo, į aikštę kėliniui įpusėjus žengė Jonas Valančiūnas, lietuviai tuo metu atsiliko 8:12. Lietuviai toliau nesugebėjo išlyginti rezultato, Mikaelas Jantunenas apsikeitė metimais su Jonu Valančiūnu, o netrukus ant parketo pasirodė ir traumuotas Tadas Sedekerskis – 18:21. Rinktinės kapitonas deficitą tirpdė iki minimalaus (20:21), toks rezultatas liko po pirmojo kėlinio.
Lietuvą į priekį išvedė J.Valančiūno dėjimas, o kol suomių atakos strigo, R.Jokubatis bei T.Sedekerskis didino pranašumą – 30:24. Dabar jau suomiams sunkiai sekėsi artėti (26:32), nors J.Valančiūnas ir gavo pražangą puolime. Ja nubaustas buvo ir L.Markkanenas, bet netrukus jis pasižymėjo taškais – 30:38. M.Jantunenas tirpdė suomių deficitą (33:39), bet po pirmos mačo dalies Lietuva liko priekyje 45:36.
Mareko Blaževičiaus dėka Lietuva toliau tolo (49:36), tačiau suomiai reagavo pelnydami 7 taškus be atsako – 43:49. R.Jokubaitis stabilizavo padėtį (52:43), o T.Sedekerskis skirtumą augino iki dviženklio – 54:43. Tritaškį paleidęs Ignas Sargiūnas vertė suomius prašyti pertraukėlės. Deficitas mažėjo iki vienaženklio (48:57), o po trijų kėlinių lietuviai priekyje liko 57:48.
Ketvirtąjį kėlinį lietuviai pradėjo pratęsdami darbą, bet traumą patyrė R.Jokubaitis – įžaidėjas stabdydamas prasiveržimą kryptelėjo kelį, parkrito ant parketo ir iškart prašė keitimo. Vos pasiekęs suolą jis krito ant grindų, kelis buvo šaldomas, o likusi rinktinė pakėlė persvarą iki 15 taškų – 65:50. Ledus atakuodamas iš toli pralaužė L.Markkanenas, tuo pačiu atsakė ir A.Velička – 70:57. Penktąją pražangą netrukus gavo puikų mačą žaidęs M.Blaževičius, nesportiškai stabdęs Miro Little’ą. I.Sargiūnas pasižymėjo taškais greitoje atakoje, netrukus dar ir perėmęs kamuolį – 72:60.
Persvarą apkirpo du Olivier Nkamhoua tritaškiai, sudėtingą situaciją gelbėjo I.Sargiūnas, perimdamas kamuolį ir išprovokuodamas nesportinę pražangą (76:68).
Rungtynes uždarė bloku varžovų prasiveržimą sustabdęs I.Sargiūnas ir iš toli pataikęs T.Sedekerskis.
Lietuva: Rokas Jokubaitis 16 (9 rez. perd., 5 klaidos), Marekas Blaževičius 14 (8 atk. kam., 6/10 dvitaškių), Ąžuolas Tubelis 12 (11 atk. kam.), Ignas Sargiūnas 10 (2/6 tritaškių), Jonas Valančiūnas 8 (5 atk. kam., 4 klaidos), Tadas Sedekerskis 7, Margiris Normantas ir Arnas Velička po 5, Gytis Radzevičius ir Deividas Sirvydis po 2, Rokas Giedraitis ir Laurynas Birutis nežaidė.
Suomija: Lauri Markkanenas (11 atk. kam., 6 rez. perd., 6/17 metimų) ir Mikaelis Jantunenas (8 atk. kam.) po 19, Elias Valtonenas 10, Olivier Nkamhoua 8 (6 atk. kam., 4 rez. perd.).
