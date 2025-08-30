Latvija neatsilaikė prieš čempionato favoritus serbus

Rungtynių pradžia – 17:55 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Latvijos krepšininkai pirmosiose rungtynėse 73:93 neatsilaikė prieš Turkiją, o antrosiose sunkiai, bet įveikė Estiją 72:70.
Serbija čempionato starte 80:69 nugalėjo Portugaliją, o antrajame susitikime sutrypė Estiją 98:64.
Šiose rungtynėse įvyks ir NBA žvaigždžių akistata – akis į akį susitiks serbų žvaigždė Nikola Jokičius ir latvių deimantas Kristapas Porzingis.
