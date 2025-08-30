Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Pirmas niuksas: Lietuva neatsilaikė prieš pasaulio čempionę Vokietiją

2025-08-30 09:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-30 09:00

Lietuvos krepšinio rinktinė patyrė pirmą pralaimėjimą Europos čempionate – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai ankstyvą šeštadienio popietę 88:107 (20:32, 27:23, 25:28, 16:24) krito prieš pasaulio čempionę Vokietiją.

Lietuvos krepšinio rinktinė patyrė pirmą pralaimėjimą Europos čempionate – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai ankstyvą šeštadienio popietę 88:107 (20:32, 27:23, 25:28, 16:24) krito prieš pasaulio čempionę Vokietiją.

94

Lietuviai iki šeštadienio žengė be pralaimėjimų – čempionatą pradėjo 94:70 nugalėdami Didžiąją Britaniją, o penktadienį nepaliko šansų Juodkalnijai 94:67.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vokiečiams tai trečioji pergalė per trejas rungtynes, pirmuose dviejuose mačuose pasaulio čempionai 106:76 susitvarkė su Juodkalnija ir 105:83 su Švedija.

Pasaulio čempionų iššūkis: Lietuva – Vokietija
(55 nuotr.)
(55 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasaulio čempionų iššūkis: Lietuva – Vokietija

Rungtynių eiga:

Nors Tadas Sedekerskis atidarė pirmasis lietuvių taškų kraitį, vokiečiai dominavo puolime ir atitrūko 10:2. Jonas Valančiūnas atsilikimą mažino, dar tritaškį smeigė T.Sedekerskis, tad komandas skyrė jau tik taškas – 9:10. Margiris Normantas pirmąsyk rungtynėse išvedė į priekį lietuvius (15:13), o darkart pataikė T.Sedekreskis – 18:15. Tritaškį paleido Dennisas Schroderis, tuo tarpu Rokas Jokubaitis prasižengė. D.Schroderis vėl baudė lietuvius, pataikydamas su pražanga – 24:18. Po pirmo ketvirčio lietuviai atsiliko 20:32, nes tritaškiu kėlinį uždarė Maodo Lo.

Danielis Theisas didino vokiečių persvarą (36:21), tačiau netrukus lietuviams pavyko apsiginti ir artėti – 26:36. J.Valančiūnas prasižengė trečią kartą, jį keitė Laurynas Birutis, o lietuvius į priekį tempti bandė R.Jokubaitis – 31:40. D.Schroderiui fiksuota nesportinė pražanga prieš T.Sedekerskį, puolėjas pridėjo vieną baudą (34:44), bet netrukus atsigriebė dėjimu – 36:44. Vis tik pakako minutės, kad vokiečiai vėl atitrūktų labiau (50:36), bet Ąžuolas Tubelis ir į aikštę išleistas Deividas Sirvydis rėžė Lietuvos deficitą iki penkių taškų – 45:50. Nors sekė kelios klaidos, R.Jokubaitis pelnė du taškus su pražanga ir po pirmos mačo dalies Lietuva atsiliko 47:55.

Europos vyrų krepšinio čempionatas 2025:

  • 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija (TV3 ir tv3.lt)
  • 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija (TV3 ir tv3.lt)

 

Suomijos krepšinio rinktinė (nuotr. FIBA)
Pergalę Europos čempionato B grupėje įsirašė suomiai (1)
Lietuva – Juodkalnija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Toliau nepalaužiami: Lietuvos rinktinė nušlavė Juodkalniją! (70)
J. Valančiūnas
Slaptas ginklas: Valančiūnas savo gerai pažįstamą varžovą iš NBA baudžia tritaškiais
Lietuvos krepšinio rinktinės pergalė (nuotr. stop kadras)
Sirgaliai iš visos širdies palaiko Lietuvos rinktinę, štai ką jie prognozavo: „Tikrai esame jiems pasiruošę“ (3)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Gaila vokiečių
Gaila vokiečių
2025-08-30 14:16
Sunegrėjo.
Atsakyti
atsipeikėkit
atsipeikėkit
2025-08-30 14:57
kokie čia vokiečiai, vien babuinai laksto...
Atsakyti
nieko
nieko
2025-08-30 13:34
galim ir pralaimėt,vokiečiai-čempionai, be to,ne tragedija pralaimėt 1 rungtynių
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (94)
