Pirmas niuksas: Lietuva neatsilaikė prieš pasaulio čempionę Vokietiją

Lietuviai iki šeštadienio žengė be pralaimėjimų – čempionatą pradėjo 94:70 nugalėdami Didžiąją Britaniją, o penktadienį nepaliko šansų Juodkalnijai 94:67.
Vokiečiams tai trečioji pergalė per trejas rungtynes, pirmuose dviejuose mačuose pasaulio čempionai 106:76 susitvarkė su Juodkalnija ir 105:83 su Švedija.
Rungtynių eiga:
Nors Tadas Sedekerskis atidarė pirmasis lietuvių taškų kraitį, vokiečiai dominavo puolime ir atitrūko 10:2. Jonas Valančiūnas atsilikimą mažino, dar tritaškį smeigė T.Sedekerskis, tad komandas skyrė jau tik taškas – 9:10. Margiris Normantas pirmąsyk rungtynėse išvedė į priekį lietuvius (15:13), o darkart pataikė T.Sedekreskis – 18:15. Tritaškį paleido Dennisas Schroderis, tuo tarpu Rokas Jokubaitis prasižengė. D.Schroderis vėl baudė lietuvius, pataikydamas su pražanga – 24:18. Po pirmo ketvirčio lietuviai atsiliko 20:32, nes tritaškiu kėlinį uždarė Maodo Lo.
Danielis Theisas didino vokiečių persvarą (36:21), tačiau netrukus lietuviams pavyko apsiginti ir artėti – 26:36. J.Valančiūnas prasižengė trečią kartą, jį keitė Laurynas Birutis, o lietuvius į priekį tempti bandė R.Jokubaitis – 31:40. D.Schroderiui fiksuota nesportinė pražanga prieš T.Sedekerskį, puolėjas pridėjo vieną baudą (34:44), bet netrukus atsigriebė dėjimu – 36:44. Vis tik pakako minutės, kad vokiečiai vėl atitrūktų labiau (50:36), bet Ąžuolas Tubelis ir į aikštę išleistas Deividas Sirvydis rėžė Lietuvos deficitą iki penkių taškų – 45:50. Nors sekė kelios klaidos, R.Jokubaitis pelnė du taškus su pražanga ir po pirmos mačo dalies Lietuva atsiliko 47:55.
Europos vyrų krepšinio čempionatas 2025:
- 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija (TV3 ir tv3.lt)
- 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija (TV3 ir tv3.lt)
