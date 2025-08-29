Slaptas ginklas: Valančiūnas savo gerai pažįstamą varžovą iš NBA baudžia tritaškiais

Nuo pirmųjų dvikovos minučių lietuviai įgijo apčiuopiamą persvarą, o jau pirmajame ketvirtyje Jonas Valančiūnas smeigė du tritaškius.
Pastarįjį dengia NBA aukštaūgis Nikola Vucevičius, kurį uteniškis atrodo užklupo nepasiruošusį.
Po dviejų J. Valančiūno tritaškių Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pabėgo į priekį 20:11.
Antrajame ketvirtyje naujasis Atėnų „Panathinaikos“ vidurio puolėjas toliau įrodinėjo savo vertę ir pridėjo jau trečią tritaškį, po kurio riaumojo kaip sužeistas žvėris.
Iš viso vien per pirmą pusę JV pelnė 19 taškų, o kartu su Roku Jokubaičiu net 35 taškus iš komandos 47 pelnytų.
