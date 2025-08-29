Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Slaptas ginklas: Valančiūnas savo gerai pažįstamą varžovą iš NBA baudžia tritaškiais

2025-08-29 17:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 17:04

Penktadienį Lietuvos rinktinė Europos čempionato B grupėje susitinka su gerai jai pažįstama Juodkalnija. 2023-ųjų pasaulio čempionate Filipinuose mūsiškiai triuškino varžovus 91:71, o gerai pradėjo dvikovą ir Tamperėje. 

Penktadienį Lietuvos rinktinė Europos čempionato B grupėje susitinka su gerai jai pažįstama Juodkalnija. 2023-ųjų pasaulio čempionate Filipinuose mūsiškiai triuškino varžovus 91:71, o gerai pradėjo dvikovą ir Tamperėje. 

REKLAMA
0

Nuo pirmųjų dvikovos minučių lietuviai įgijo apčiuopiamą persvarą, o jau pirmajame ketvirtyje Jonas Valančiūnas smeigė du tritaškius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarįjį dengia NBA aukštaūgis Nikola Vucevičius, kurį uteniškis atrodo užklupo nepasiruošusį. 

REKLAMA
REKLAMA

Po dviejų J. Valančiūno tritaškių Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pabėgo į priekį 20:11.

Antrajame ketvirtyje naujasis Atėnų Panathinaikos vidurio puolėjas toliau įrodinėjo savo vertę ir pridėjo jau trečią tritaškį, po kurio riaumojo kaip sužeistas žvėris.

Iš viso vien per pirmą pusę JV pelnė 19 taškų, o kartu su Roku Jokubaičiu net 35 taškus iš komandos 47 pelnytų.

Visas Lietuvos ir Juodkalnijos rungtynes tiesiogiai žiūrėkite: 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuva – Juodkalnija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Toliau nepalaužiami: Lietuvos rinktinė nušlavė Juodkalniją! (34)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų