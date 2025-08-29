Lietuva – Juodkalnija tiesiogiai: stebėkite antrąsias rinktinės rungtynes Europos čempionate

Rungtynių pradžia – 16 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Pirmosiose Senojo žemyno pirmenybių rungtynėse lietuviai be didesnio vargo 94:70 susitvarkė su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Ryškiausias atidarymo rungtynėse buvo pirmą kartą didžiajame turnyre dalyvaujantis Ąžuolas Tubelis, pelnęs 17 taškų, atkovojęs 7 kamuolius ir surinkęs 21 naudingumo balą.
Juodkalnija turnyrą pradėjo pralaimėjimu 76:106 vienai favoričių Vokietijos rinktinei.
Prieš rungtynes Rimas Kurtinaitis pakomentavo Šarūno Jasikevičiaus prognozę, kuria Eurolygos čempionas medalį prognozavo Latvijai, bet ne Lietuvai.
„Net nežinojau to. Jis mato taip, turbūt žino Žagarą, bet atsakyčiau jam, kad jis susižeidė. Palinkėčiau latviams sėkmės, o mes – kaip pavyks“, – kalbėjo treneris.
