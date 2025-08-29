Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuva – Juodkalnija tiesiogiai: stebėkite antrąsias rinktinės rungtynes Europos čempionate

2025-08-29 09:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 09:30

Sėkmingai Europos čempionatą pradėję Lietuvos krepšininkai tęsia kovas – penktadienį Rimo Kurtinaičio komanda susitinka su Juodkalnija.

Sėkmingai Europos čempionatą pradėję Lietuvos krepšininkai tęsia kovas – penktadienį Rimo Kurtinaičio komanda susitinka su Juodkalnija.

1

Rungtynių pradžia – 16 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Pirmosiose Senojo žemyno pirmenybių rungtynėse lietuviai be didesnio vargo 94:70 susitvarkė su Didžiosios Britanijos krepšininkais.

Ryškiausias atidarymo rungtynėse buvo pirmą kartą didžiajame turnyre dalyvaujantis Ąžuolas Tubelis, pelnęs 17 taškų, atkovojęs 7 kamuolius ir surinkęs 21 naudingumo balą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Juodkalnija turnyrą pradėjo pralaimėjimu 76:106 vienai favoričių Vokietijos rinktinei.

Prieš rungtynes Rimas Kurtinaitis pakomentavo Šarūno Jasikevičiaus prognozę, kuria Eurolygos čempionas medalį prognozavo Latvijai, bet ne Lietuvai.

„Net nežinojau to. Jis mato taip, turbūt žino Žagarą, bet atsakyčiau jam, kad jis susižeidė. Palinkėčiau latviams sėkmės, o mes – kaip pavyks“, – kalbėjo treneris.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

