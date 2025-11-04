 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiame Lietuvos mieste – pasirengimo mobilizacijai pratybos

2025-11-04 11:03 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 11:03

Antradienį Utenoje prasideda dvi dienas truksiančios pasirengimo mobilizacijai ir priimančios šalies paramos teikimui pratybos, praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

1

Mokymų metu siekiama įvertinti Utenos apskrities savivaldybių administracijų ir joms pavaldžių organizacijų pasirengimą vykdyti valstybines mobilizacines ir priimančios šalies paramos teikimo užduotis bei patikrinti jų bendradarbiavimo galimybes karinio konflikto metu.

„Pratybos leidžia įvertinti, kaip gebame veikti krizių metu ir koordinuoti veiksmus tarp institucijų. Tai ypač svarbu, kai situacija vystosi dinamiškai ir sprendimus reikia priimti čia ir dabar. Turime nuosekliai ruoštis tam, kad atėjus dienai X tiek centrinio lygmens institucijos, tiek savivaldybių atsakingi pareigūnai veiktų užtikrintai, žinodami savo vaidmenį ir atsakomybę“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.

Pratybose dalyvaus Utenos, Molėtų, Zarasų, Anykščių, Ignalinos rajonų ir Visagino savivaldybių administracijų bei joms pavaldžių subjektų atstovai. 

Ministerijos teigimu, mokymų metu bus tikrinama, kaip savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigos geba teikti paslaugas mobilizacijos ar karinio konflikto metu. Taip pat siekiama įvertinti, kaip vyktų į civilinio mobilizacinio personalo rezervą įrašytų asmenų vaikų, įvaikių bei globotinių iki 14 metų dienos priežiūra.

Pratybų scenarijuje taip pat numatyta patikrinti galimą savivaldybių sąveiką su nevyriausybinėmis organizacijomis: Lietuvos šaulių sąjunga, Maisto banku, Lietuvos Caritu, Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi, Maltos ordino pagalbos tarnyba.

Pasak ministerijos, pirmąją pratybų dieną bus surengtas pilietinio pasipriešinimo pagrindų kursas, kurio metu dalyviai bus supažindinti su piliečio vaidmeniu visuotinėje gynyboje, pasirengimu ekstremalioms situacijoms ir karo metui bei atsparumu hibridinėms grėsmėms.

Šiemet tai jau trečiosios Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (MPPD) organizuojamos pratybos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Į viršų