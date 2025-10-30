Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys įvardijo, ko tikėtųsi iš būsimo KAM ministro: „Aš esu labai suinteresuotas“

2025-10-30 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 09:20

Tęsiantis krašto apsaugos ministro paieškoms, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys nesiima vertinti viešojoje erdvėje minimų galimų pretendentų į šias pareigas pavardžių. Tačiau, kaip pabrėžė K. Budrys, jo interesas Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) turėti stiprų partnerį. 

Kęstutis Budrys (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

0

„Aš labai tikiuosi, kad turėsiu gerą, konstruktyvų bendradarbiavimą, kokį anksčiau turėjau su KAM, nes tų derinamų klausimų yra begalė. Aš esu labai suinteresuotas turėti stiprų partnerį ar partnerę toje pozicijoje“, – „Žinių radijuje“ ketvirtadienį komentavo K. Budrys.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, realiausiu kandidatu pakeisti Dovilę Šakalienę įvardijamas socialdemokratų vicepirmininkas, Seimo narys Robertas Kaunas. Apie tai Eltai trečiadienį patvirtino šaltiniai. Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas šios informacijos nei patvirtino, nei ją paneigė.

Antradienį spaudoje pasirodė informacija, kad premjerė svarsto į KAM vadovus teikti dabartinį susisiekimo ministrą Jurą Taminską. Pastarasis žurnalistams neatsakė, ar sulaukė kvietimo tapti krašto apsaugos ministru.

Aptarti galimus kandidatus į KAM socialdemokratai žada ketvirtadienį vyksiančiuose valdybos ir prezidiumo posėdžiuose.

ELTA primena, kad premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje. 

KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.

Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

