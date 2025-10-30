Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys ragina NATO stiprinti regiono oro gynybą: „Čia reikia atgrasymo“

2025-10-30 09:01 / šaltinis: BNS
2025-10-30 09:01

Siekiant labiau spausti Baltarusiją dėl iš jos atskrendančių kontrabandinių balionų keliamų grėsmių, NATO regione galėtų dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Pasak jo, tai didintų spaudimą Minsko režimui, atgrasytų jį nuo provokacijų pažeidžiant NATO šalių oro erdvę.

1

Pasak jo, tai didintų spaudimą Minsko režimui, atgrasytų jį nuo provokacijų pažeidžiant NATO šalių oro erdvę.

„Sekantis etapas yra koordinuotis veiksmus ir didinti spaudimą režimui, kad (Baltarusija – BNS) nespaustų NATO sąjungininkės tokiais metodais. (...) dabar yra naujas naujas etapas ir kalbamės, kad tos priemonės, kurios turėtų būti – tai ne tiktai spaudimas Baltarusijai, bet taip pat ir oro gynybos priemonių didesnis dislokavimas čia regione“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė K. Budrys.

„Čia reikia atgrasymo“, – pabrėžė jis.

Anot ministro, ankstesnė NATO reakcija į sąjungininkių oro erdvės pažeidimus, pavyzdžiui, reaguojant į Rusijos dronų skrydžius Lenkijoje arba neatpažintus bepiločius aptiktus Danijoje paskelbta „Eastern Sentry“ operacija, kuri tokius incidentus sustabdė.

„Eastern Sentry“ (...) leido padidinti reikšmingai regione esančių naikintuvų skaičių, tam tikrų antžeminių priemonių skaičių ir ką pamatėme, kad tie dronų įskridimai liovėsi į NATO erdvę“, – sakė K. Budrys.

„Tikimės ir čia, kad tam tikros papildomos priemonės atgrasys nuo tokių veiksmų“, – pridūrė ministras.

Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo laikinai uždaryti oro uostai.

Reaguodama į tai, Lietuva, palikdamas kai kurias išimtis, uždarė pasienio punktus su Baltarusija bei siekia, jog Europos Komisija Minskui įvestų naujas sankcijas.

