Budrys išreiškė viltį dėl sankcijų Baltarusijai EK: „Niekas neatsiranda iš oro“

„Niekas neatsiranda iš oro. Lietuva jau yra pateikusi EK savo siūlymus, kaip toliau mato, (kad reikia – ELTA) judėti tiek dėl sankcijų (…), tiek dėl konkrečių siūlymų, kam jos turėtų būti įvestos. Ties tuo dirbame“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.
„Aš tikiuosi, kad iki sekančios (Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų – ELTA) tarybos jau turėsime pažangos“, – pridūrė jis.
Artimiausias ES Užsienio reikalų tarybos posėdis yra numatytas lapkričio pabaigoje.
