TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys išreiškė viltį dėl sankcijų Baltarusijai EK: „Niekas neatsiranda iš oro“

2025-10-30 08:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 08:50

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikisi, jog iki lapkričio pabaigos Europos Komisija (EK) pasieks pažangą sankcijų Baltarusijai klausimu. 

Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis

5

„Niekas neatsiranda iš oro. Lietuva jau yra pateikusi EK savo siūlymus, kaip toliau mato, (kad reikia – ELTA) judėti tiek dėl sankcijų (…), tiek dėl konkrečių siūlymų, kam jos turėtų būti įvestos. Ties tuo dirbame“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas. 

„Aš tikiuosi, kad iki sekančios (Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų  – ELTA) tarybos jau turėsime pažangos“, – pridūrė jis. 

Artimiausias ES Užsienio reikalų tarybos posėdis yra numatytas lapkričio pabaigoje. 

