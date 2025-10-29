Budrio žinutė dėl sankcijų Baltarusijai: dvigubai didinsime pastangas

„Žinome, kaip tas procesas vyksta, ir žinome, kad viskas priklauso ir nuo valstybių, kurios inicijuoja, veda paketus, visą procesą stumia. Mes mokame tai daryti ir mes ties tuo dirbame. Jeigu šiandien yra viena nuotaika… Žiūrėkite, aš per šį laikotarpį kiek mačiau – man tai reiškia, kad reikia dvigubai padidinti pastangas, o ne galvoti, kad nepavyks. Ne tokia čia yra situacija – padarysime“, – trečiadienį žurnalistams Seime teigė K. Budrys.
Kaip skelbta, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos (EVT) prezidentas Antonio Costa patikino, kad Europa solidarizuojasi su Lietuva dėl šalies oro erdvę iš Baltarusijos pažeidžiančių meteorologinių oro balionų. Šiuos incidentus EK pavadino hibridine ataka. Tačiau, kaip LRT.lt teigė EK atstovė spaudai Paula Pinho, šiuo pagrindu kol kas nėra svarstoma apie naujų sankcijų įvedimą Baltarusijai.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
