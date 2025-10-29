Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė aštuonis migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai pirmadienį neįleido 16 užsieniečių.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,4 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
