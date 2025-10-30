„Žalgirio“ arena vėl pilnutėlė: iššluoti bilietai į akistatą su ASVEL

Tai jau 24-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Šis susitikimas bus dedikuotas Helovino šventei – „Žalgirio“ arena vakaro metu nusidažys šventinėmis dekoracijomis, o prie ypatingos atmosferos prisidės išskirtinai pasipuošę DJ, renginio vedėjas ir šokėjos.
Į rungtynes atvyksiantys žiūrovai taip pat yra skatinami pasipuošti Helovino stiliumi ir taip sukurti įsimintiną atmosferą. Be to, tik šventiškai pasipuošę lankytojai turės išskirtinę galimybę dalyvauti „Laimės rato“ žaidime, kuris bus surengtas pirmajame arenos aukšte įsikūrusioje „Žalgiris Insider“ zonoje. Tiesa, rengdamiesi Helovino tematika, žiūrovai turėtų nepamiršti likti atpažįstami (aiškūs veido bruožai ir pan.), kad nekiltų nesklandumų apsaugos patikroje.
Šią savaitę kauniečių laukia dar vienerios rungtynės „Žalgirio“ arenoje. Sekmadienį, lapkričio 2 d., įvyks LKL finalo pakartojimas su Vilniaus „Ryto“ komanda.
Be šio mačo lapkritį „Žalgiris“ sužais tik dar dvejas rungtynes namų arenoje. Lapkričio 7 d. į Kauną atvyks Valensijos „Valencia“ krepšininkai, o lapkričio 25 d. „Žalgirio“ arenoje vyks dvikova su Vitorijos „Baskonia“ ekipa.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!