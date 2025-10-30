Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgirio“ arena vėl pilnutėlė: iššluoti bilietai į akistatą su ASVEL

2025-10-30 16:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 16:14

Kauno „Žalgirio“ sirgaliai išpirko paskutiniuosius bilietus į Eurolygos aštuntojo turo rungtynes su Vilerbano ASVEL ekipa.

„Žalgirio“ arena vėl bus pilna (Scanpix nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ sirgaliai išpirko paskutiniuosius bilietus į Eurolygos aštuntojo turo rungtynes su Vilerbano ASVEL ekipa.

REKLAMA
0

Tai jau 24-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.

Šis susitikimas bus dedikuotas Helovino šventei – „Žalgirio“ arena vakaro metu nusidažys šventinėmis dekoracijomis, o prie ypatingos atmosferos prisidės išskirtinai pasipuošę DJ, renginio vedėjas ir šokėjos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į rungtynes atvyksiantys žiūrovai taip pat yra skatinami pasipuošti Helovino stiliumi ir taip sukurti įsimintiną atmosferą. Be to, tik šventiškai pasipuošę lankytojai turės išskirtinę galimybę dalyvauti „Laimės rato“ žaidime, kuris bus surengtas pirmajame arenos aukšte įsikūrusioje „Žalgiris Insider“ zonoje. Tiesa, rengdamiesi Helovino tematika, žiūrovai turėtų nepamiršti likti atpažįstami (aiškūs veido bruožai ir pan.), kad nekiltų nesklandumų apsaugos patikroje.

REKLAMA
REKLAMA

Šią savaitę kauniečių laukia dar vienerios rungtynės „Žalgirio“ arenoje. Sekmadienį, lapkričio 2 d., įvyks LKL finalo pakartojimas su Vilniaus „Ryto“ komanda.

Be šio mačo lapkritį „Žalgiris“ sužais tik dar dvejas rungtynes namų arenoje. Lapkričio 7 d. į Kauną atvyks Valensijos „Valencia“ krepšininkai, o lapkričio 25 d. „Žalgirio“ arenoje vyks dvikova su Vitorijos „Baskonia“ ekipa.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
(Scanpix nuotr.)
Serija tęsiasi: išparduoti visi bilietai į „Žalgirio“ rungtynes su „Virtus“
N.Williamsas-Gossas uždirba rekordinius pinigus (Krepsinis.net nuotr.)
Žalgirio žaidėjų atlyginimai: kas uždirbs daugiausia? (9)
S.Francisco sutinka jau trečią dvigubą savaitę (Žalgirio nuotr.)
„Žalgiris“ pasitinka trečiąją dvigubą Eurolygos savaitę šį mėnesį: kokie iššūkiai laukia?
ASVEL („Facebook“ nuotr.)
Anot Lekšo, į Kauną atvyksta pavojingas „Virtus“ ir neregėto lygio „gėda“ iš Vilerbano

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų