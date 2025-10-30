Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Įpusėjus LSFL sezonui – Vilniaus universiteto lyderystė

2025-10-30 15:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 15:53

Spalio 28 dieną įvyko Lietuvos studentų futbolo čempionato 5-asis turas, kuriame susitiko titulą ginantis Klaipėdos universitetas su dabartinio sezono lyderiu.

Vilniaus Universitetas | Organizatorių nuotr.

Spalio 28 dieną įvyko Lietuvos studentų futbolo čempionato 5-asis turas, kuriame susitiko titulą ginantis Klaipėdos universitetas su dabartinio sezono lyderiu.

0

VU komanda šioje sezono atkarpoje laimėjo visus susitikimus bei sukūrė šešių taškų atotrūkį nuo klaipėdiečių. Trys komandos šiuo metu dalinasi trečiąja vieta, o turnyro lentelės apačioje – Vytauto Didžiojo universiteto atstovai. Antroji čempionato pusė turėtų startuoti kovo 30 dieną.

Klaipėdos universitetas 0:1 Vilniaus universitetas

Viena laukiamiausių LSFL sezono dvikovų įvyko Klaipėdos centrinio stadiono komplekse. Žiūrovai jame išvydo įvartį jau susitikimo pradžioje. Iš kairiojo aikštės krašto Joris Pikturna 8 minutę atliko perdavimą, du komandos nariai apsukriai praleido kamuolį vartų prieigose, o jį priėmęs Povilas Kalimavičius atliko taiklų smūgį į KU vartus.

Kaip parodė vėlesni įvykiai stadione, tai buvo vienintelis rezultatyvus veiksmas. VU komanda iškovojo 15-ąjį tašką ir tebežengia maksimaliu taškų grafiku.

Rungtynių santrauka su Rimanto Turskio komentaru

Vytauto Didžiojo universitetas 0:4 Kauno technologijos universitetas

VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro stadione per valandą krito visi keturi įvarčiai, lėmę įtikinamą KTU studentų pergalę. Svečių įvarčių fejerija prasidėjo nuo Mato Bružo taiklaus smūgio (20 min.), kurią pratęsė Deividas Širvaitis (27 min.), Nedas Taletavičius (43 min.) ir Danielius Sapitavičius (59 min.).

KTU po dvikovos pakilo į trečią vietą ir turi geriausią įvarčių skirtumą, lyginant su turnyro lentelės kaimynais. Tuo metu VDU šiame sezone iškovoję vieną pergalę, nukrito į paskutinę vietą.

Vilnius TECH 2:1 Lietuvos sporto universitetas

Vilniaus Mykolo Biržiškos stadione įvyko paskutinės šio turo rungtynės. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai pirmavo po Jurgio Stankevičiaus (14 min.) ir Danieliaus Zybarto (56 min.) įvarčių. LSU komanda sušvelnino skirtumą, kai Žygimantas Žilinskas realizavo teisėjo skirtą baudinį (70 min.).

Atkaklias rungtynes svečiai galiausiai baigė be dviejų pašalintų žaidėjų Ricardo Manuelio Costos Farios ir Gražvydo Steckio. Abi komandos turnyrinėje lentelėje turi po šešis taškus.

Rezultatyviausi žaidėjai po I rato

Reinas Batutis (VDU) ir Giedrius Onuškevičius (VU) – po 4 įvarčius;

Povilas Kalimavičius (VU), Adrijus Putvinas (KU) ir Jurgis Stankevičius (Vilnius TECH) – po 3 įvarčius.

