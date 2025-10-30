Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Sutartį su „Kauno Žalgiriu“ pratęsęs Ourega: „Kitais metais turėsime tą patį tikslą“

2025-10-30 15:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 15:55

Prie pirmojo FK „Kauno Žalgirio“ trofėjaus svariai prisidėjęs Fabienas Ourega ir 2026-aisiais metais rungtyniaus Kaune.

Fabienas Ourega | „Stop“ kadras

Prie pirmojo FK „Kauno Žalgirio“ trofėjaus svariai prisidėjęs Fabienas Ourega ir 2026-aisiais metais rungtyniaus Kaune.

REKLAMA
0

Dvigubą Prancūzijos ir Dramblio kaulo kranto pilietybę turintis futbolininkas bei klubas pasiekė susitarimą, kuris jau leidžia su nekantrumu laukti naujo sezono.

32-ejų futbolininkui tai buvo antras Lietuvos čempiono titulas, kadangi pirmąjį jis jau buvo iškovojęs su Vilniaus „Žalgirio“ komanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Geras jausmas tapti čempionu, nes tai pirmas titulas klubo istorijoje. Sezonas buvo nuostabus ir man labai gera laimėti. Man tai antrasis titulas karjeroje, bet šis yra kur kas malonesnis, kadangi klubui tai pirmas kartas. Esu labai laimingas“, – kalbėdamas po sutarties pratęsimo pasakojo F.Ourega.

REKLAMA
REKLAMA

Pasakodamas apie sezoną legionierius taip pat išskyrė ir komandos patirties stygių prabėgusios UEFA turnyrų atrankose. Beje, kitais metais FK „Kauno Žalgiris“ debiutuos UEFA Čempionų lygos atrankoje.

REKLAMA

Europoje sezonas buvo geras, bet norint žaisti grupių etape, mums reikia daugiau patirties. Dabar tos patirties sukaupėme ir kitais metais būsime geresni“, – teigė saugas.

Pasak F.Ouregos, viena iš pagrindinių priežasčių, lėmusių jo sprendimą likti Kaune, yra vyr. treneris Eivinas Černiauskas.

„Mano ir trenerio santykiai tikrai yra geri, jis puikus žmogus ir treneris. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl nusprendžiau likti. Kartu turėsime tą patį tikslą – laimėti titulą. Tą padaryti bus sunkiau, nes antrais metais visada taip būna“, – atviravo žalgirietis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų