Sutartį su „Kauno Žalgiriu“ pratęsęs Ourega: „Kitais metais turėsime tą patį tikslą“

Dvigubą Prancūzijos ir Dramblio kaulo kranto pilietybę turintis futbolininkas bei klubas pasiekė susitarimą, kuris jau leidžia su nekantrumu laukti naujo sezono.
32-ejų futbolininkui tai buvo antras Lietuvos čempiono titulas, kadangi pirmąjį jis jau buvo iškovojęs su Vilniaus „Žalgirio“ komanda.
„Geras jausmas tapti čempionu, nes tai pirmas titulas klubo istorijoje. Sezonas buvo nuostabus ir man labai gera laimėti. Man tai antrasis titulas karjeroje, bet šis yra kur kas malonesnis, kadangi klubui tai pirmas kartas. Esu labai laimingas“, – kalbėdamas po sutarties pratęsimo pasakojo F.Ourega.
Pasakodamas apie sezoną legionierius taip pat išskyrė ir komandos patirties stygių prabėgusios UEFA turnyrų atrankose. Beje, kitais metais FK „Kauno Žalgiris“ debiutuos UEFA Čempionų lygos atrankoje.
„Europoje sezonas buvo geras, bet norint žaisti grupių etape, mums reikia daugiau patirties. Dabar tos patirties sukaupėme ir kitais metais būsime geresni“, – teigė saugas.
Pasak F.Ouregos, viena iš pagrindinių priežasčių, lėmusių jo sprendimą likti Kaune, yra vyr. treneris Eivinas Černiauskas.
„Mano ir trenerio santykiai tikrai yra geri, jis puikus žmogus ir treneris. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl nusprendžiau likti. Kartu turėsime tą patį tikslą – laimėti titulą. Tą padaryti bus sunkiau, nes antrais metais visada taip būna“, – atviravo žalgirietis.
