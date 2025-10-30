A lygos turo apžvalga: „Riteriai“ pasiekė tikslą, „Sūduva“ nepasiduoda

Užsitikrino. Vilniaus „Riteriai“ spalio mėnesį įveikė puikiai – per ketverias rungtynes surinko net 8 taškus. Pastarajame ture vilniečiai pasidalino po tašką su Gargždų „Banga“, dvikova baigėsi rezultatu 2:2.
Gintauto Vaičiūno treniruojama komanda pirmenybes baigs 9-oje vietoje ir žais pereinamąsias rungtynes su 2-ąją poziciją Pirmoje lygoje užimsiančia ekipa. Geriausius šansus tą padaryti turi Klaipėdos „Neptūnas“.
Debiutai. Pastaraisiais turais du teisėjai sulaukė pirmųjų galimybių darbuotis Lietuvos čempionato akistatose. Praėjusį savaitgalį „Riterių“ bei „Bangos“ mače sprendimus su švilpuku priimdavo Mantas Ličkus.
Savo ruožtu 32-ajame ture taip pat įvyko debiutas teisėjų korpuse – „Panevėžio“ ir „Riterių“ rungtynes aptarnavo Egidijaus Amšiejaus vadovaujama arbitrų brigada.
Varžovai. „Panevėžys“ šį sezoną bent po kartą įveikė kiekvieną oponentą. Ketvirtuoju bandymu šiemet buvo nugalėtas neparankus Telšių „Džiugas“ – 4:1.
Panevėžiečiai dar išlieka kovoje dėl 5-osios vietos, tačiau tam reikia nugalėti tiek „Kauno Žalgirį“, tiek Vilniaus „Žalgirį“. „Džiugas“ antrą kartą iš eilės patyrė identišką sutriuškinimą ir, tikėtina, čempionatą baigs septintas.
Atsidarė. Keletą sezonų stipriausiose šalies pirmenybėse rungtyniaujantis Rokas Rasimavičius Žemaitijos sostinėje pelnė savo pirmą įvartį. Tai dešiniojo krašto gynėjas atliko 119-ajame susitikime Lietuvos futbolo A lygoje.
Po įvartį Telšiuose pelnęs „Panevėžio“ legionierių duetas – Ariagneris Smithas bei Lucas de Vega – su 8 taikliais smūgiais įšoko į rezultatyviausių žaidėjų dešimtuką.
Nesustoja. Vilniaus „Žalgirio“ puolimo lyderis Liviu Antalis pelnė įvartį net septintame mače iš eilės. Rumuno puikus epizodo išpildymas leido namuose 1:0 nugalėti FA „Šiauliai“.
Sostinės ekipa eliminavo šiauliečius iš kovos dėl bronzos medalių. Žalgiriečiai artimiausiame ture priims Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus – pergalė leistų dar tikėtis pasigrumti dėl sidabro.
Duobė. Svarbiausioje sezono atkarpoje FA „Šiauliai“ žaidžia prasčiausią atkarpą šiame sezone. Po paskutinę ataką išgelbėtų lygiųjų su „Panevėžiu“ Saulės miesto atstovai patyrė tris pralaimėjimus iš eilės.
Šiauliečiai tikrai užims aukštesnę negu praėjusiais metais pasiekta 7-oji pozicija. Norint išsilaikyti 5-oje vietoje, Dainio Kazakevičiaus kariaunai reikia surinkti bent 2 taškus.
Atsitiesė. „Hegelmann“ ekipa dar kartą neužsibuvo prastesniame ruože. Po trejų iš eilės nelaimėtų rungtynių mėlynai balti atsakė dviem pergalėmis, 33-iajame ture 2:0 svečiuose nugalėti Alytaus DFK „Dainava“ futbolininkai.
Iki sidabro Andriaus Skerlos treniruojamai komandai trūksta tik taško, tiesa, rungtyniauti teks su kitais dviem dėl medalių kovojančiais varžovais.
Nusileidimas. DFK „Dainava“ antrą kartą iškrito iš Lietuvos čempionato, pirmą kartą tai įvyko 2021-aisiais, kai buvo užimta 9-oji vieta. Dėl garbės alytiškiai dar grumsis dvejose rungtynėse su „Banga“ bei „Riteriais“.
Pastarąjį kartą Alytaus klubas liko paskutinis 2014 metais, tada per 36 mačus kitu juridiniu statusu žaidusi „Dainava“ surinko 9 taškus.
Intriga. Marijampolės „Sūduva“ išlieka lenktynėse dėl medalių. Per penkis šių metų mačus nebuvo pralaimėta „Kauno Žalgiriui“, pastaroji dvikova baigėsi dramatiška pergale rezultatu 1:0.
Trečiąjį įvartį šiame sezone pelnęs Lucky Tomas išlaikė vieno taško deficitą nuo „Žalgirio“. Sūduviečiai gali perimti iniciatyvą lenktynėse dėl bronzos, jei vilniečiai nenugalės „Hegelmann“ ekipos, o Donato Vencevičiaus kariauna namuose sekmadienį įveiks FA „Šiauliai“.
Aštuoni. Tiek „Kauno Žalgirio“ futbolininkų užbaigė akistatą Marijampolėje, kadangi raudonąsias korteles užsidirbo Eduardas Jurjonas bei Antonas Tolordava, o Valdas Paulauskas paskutinėmis minutėmis, išnaudojus visus keitimus, negalėjo rungtyniauti dėl traumos.
Pridėto laiko metu aikštę trumpam buvo palikęs ir Tautvydas Burdzilauskas, tačiau į ją krašto gynėjui buvo leista sugrįžti, kol nebuvo atnaujintas žaidimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!