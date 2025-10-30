Pavardės ironija: kandidatas į krašto apsaugos ministrus kaunietis Robertas Kaunas Kaune nežinomas

TV3 žinios kalbino kauniečius, gal šie pažįstą iš Kauno kilusį politiką Robertą Kauną, tačiau dauguma kalbintųjų negalėjo net pasakyti, kas jis toks. Kaip bebūtų, partijos pirmininkas M. Sinkevičius aiškina, kad R. Kaunas, nors ir jo favoritas, nėra vienintelis kandidatas. Užsimenama ir apie diplomato, šiuo metu dirbančio Ingos Ruginienės komandoje, Kęstučio Kudzmano pavardę. Taip pat keletą jaunosios kartos socialdemokratų.
Pastarosiomis savaitėmis Vladislavui Kondratovičiui tenka sėdėti ant dviejų kėdžių. Tačiau vidaus reikalų ministras tuo nesiskundžia. Šiuo metu jis vadovauja dviems kertinėms šalies ministerijoms – vidaus reikalų ir krašto apsaugos.
„Aš viską darau, ką reikia šiandien, kad nesustotų darbai, maksimaliai padengiame, bet, aišku, politiniai krypčiai nustatyti, tai reikia sulaukti ministro“, – kalbėjo vidaus reikalų ir laikinasis krašto apsaugos ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tačiau ne laikino, o nuolatinio krašto apsaugos ministro socdemai niekaip neranda.
„Aš pilnai pritariu, kad turime greičiau šitą klausimą išspręsti, nes daug reikalų yra“, – teigė ministras.
„Socialdemokratai, laimėję rinkimus, akivaizdu, buvo nepasiruošę perimti vairo“, – pakomentavo konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Socdemai dar šį antradienį ketino išrinkti kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Didelė dalis socdemų, TV3 žiniomis, palaikė Juro Taminsko, susisiekimo ministro kandidatūrą. Tačiau esą prezidentas, susitikęs su premjere, Jurui Taminskui pasakė „ne“.
Tad socdemai prezidiumą perkėlė į šį vakarą ir tikimasi, kad baltas dūmas virš būstinės iškils.
„Bet tas baltas dūmas turi išeiti ir iš prezidentūros. Tai mūsų nominacija, aš tikiu, kad šiandien įvyks“, – tikino socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Kauniečiai R. Kauno nežino
Bet toli socdemai neieškojo. Galimą ministrą jie surado Kaune. Robertas Kaunas, TV3 šaltinių teigimu, yra vienas pagrindinių socdemų pasirinkimų. Tad apie iš Kauno kilusį Robertą Kauną mes teiraujamės Kaune:
„Ar žinote tokį politiką Robertą Kauną? – Ne, negirdėjau. – Taryboje dirbo, Seimo narys, socialdemokratų Kauno vadas. – Negirdėtas.“
„Kažkaip keistai atrodo, lyg nebūtų visai tinkamų žmonių.“
Kiti kauniečiai R. Kauną prisimena dėl jo romantinių santykių...
„Žinau, kad su sugyventine gyvena. Tik tiek žinau. Iš Seimo. Seime kažkokia padėjėja...“
Įsimenama pavardė, tačiau mažai kam žinomas. Kaunas yra socialdemokratų Kauno skyriaus pirmininkas. Tačiau nežinomas nacionalinėje politikoje, mat Seimo nariu dirba vos metus. Prieš Seimą jis valdė informacinių technologijų verslą.
Su gynyba ir saugumu Robertas Kaunas turi mažai ką bendro. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu jis dirba vos mėnesį. M. Sinkevičius jį net pavadino vienu iš savo favoritų.
„Kandidatu jis gali būti, bet ne ministru. Toks mano vertinimas, vėlgi, tai yra žmogus, kuris neturi jokios patirties nei saugumo, nei gynybos srityje. Nemanau, kad ponia Budbergytė teisi, jog per tris naktis gali tapti gynybos ekspertu“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Jeigu metai patirties politinės, aktyvios parlamentaro rolėje nepakanka. Klausimas, ar pakanka kadencijos. O gal dvi kadencijos geriau?“ – siūlė M. Sinkevičius.
Socdemų sąraše – ir daugiau pavardžių
Tačiau R. Kaunas, TV3 žiniomis, ne vienas galimas kandidatas užimti ministro kėdę. Sąraše yra ne vienas diplomatas. Vienas jų – premjerės komandoje dirbantis Kęstutis Kudzmanas. Viešoje erdvėje pasigirsta ir Deivido Matulionio, prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais, kandidatūra. Konservatoriai sako, kad jo nenori socdemai.
„Aš pats paklausiau prezidento, ar teisybė, kad Deividas Matulionis yra matomas prezidento, kad jis galėtų būti tuo kandidatu. Tai prezidentas tą paneigė. Jis pasakė, kad nenorėtų paleisti ir nepaleis Deivido Matulionio iš savo komandos“, – kalbėjo socialdemokratų lyderis.
Laikinai ministro pareigas einantis V. Kondratovičius tikina, kad jis pats nusprendė ministerijos komandoje palikti tik Tomą Godliauską.
