Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skelbiama, ką į krašto apsaugos ministrus svarsto deleguoti socialdemokratai

2025-10-27 21:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 21:48

Iš krašto apsaugos ministrės pareigų pasitraukus Dovilei Šakalienei, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską, remdamasis šaltiniais praneša portalas „Lrytas“.

Inga Ruginienė BNS Foto

Iš krašto apsaugos ministrės pareigų pasitraukus Dovilei Šakalienei, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską, remdamasis šaltiniais praneša portalas „Lrytas“.

REKLAMA
3

Portalo šaltinių teigimu, į krašto apsaugos ministrus pretenduoti norėtų ir socialdemokratas Robertas Kaunas, tačiau partiečiai neva abejoja jo patirtimi ir autoritetu šioje srityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jeigu J. Taminskas taptų naujuoju krašto apsaugos ministru, rašo „Lrytas“, Susisiekimo ministerijai vadovauti būti skiriamas R. Kaunas. Pasak portalo, R. Kaunas siekė Susisiekimo ministerijai vadovauti dar prieš porą mėnesių, tačiau pasitraukus „čekiukų“ skandale atsidūrusiam Eugenijui Sabučiui, nuspręstą pasirinktį tuometį viceministrą J. Taminską.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, kiek anksčiau kaip galimi kandidatai į krašto apsaugos ministrus buvo įvardyti viceministrai Karolis Aleksa ir Tomas Godliauskas. Vis dėlto, teigia portalo šaltiniai, socialdemokratų vadovybė ir ypač premjerė Inga Ruginienė nelinkusi, jog Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovautų D. Šakalienės viceministrai.

REKLAMA

ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybėje trūksta dviejų – kultūros bei krašto apsaugos – ministrų.

Pastarasis postas atsilaisvino praėjusią savaitę, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. I. Ruginienė žadėjo pateikti naują kandidatą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) šios savaitės pradžioje. Laikinai krašto apsaugos ministro pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Kultūros ministerija jau mėnesį neturi nuolatinio vadovo. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją. Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo , mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius BNS Foto
Ruginienė apie Adomavičių: „Man gėda ir to slėpti neverta“ (178)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų