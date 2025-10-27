Skelbiama, ką į krašto apsaugos ministrus svarsto deleguoti socialdemokratai

Portalo šaltinių teigimu, į krašto apsaugos ministrus pretenduoti norėtų ir socialdemokratas Robertas Kaunas, tačiau partiečiai neva abejoja jo patirtimi ir autoritetu šioje srityje.
Jeigu J. Taminskas taptų naujuoju krašto apsaugos ministru, rašo „Lrytas“, Susisiekimo ministerijai vadovauti būti skiriamas R. Kaunas. Pasak portalo, R. Kaunas siekė Susisiekimo ministerijai vadovauti dar prieš porą mėnesių, tačiau pasitraukus „čekiukų“ skandale atsidūrusiam Eugenijui Sabučiui, nuspręstą pasirinktį tuometį viceministrą J. Taminską.
Tiesa, kiek anksčiau kaip galimi kandidatai į krašto apsaugos ministrus buvo įvardyti viceministrai Karolis Aleksa ir Tomas Godliauskas. Vis dėlto, teigia portalo šaltiniai, socialdemokratų vadovybė ir ypač premjerė Inga Ruginienė nelinkusi, jog Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovautų D. Šakalienės viceministrai.
ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybėje trūksta dviejų – kultūros bei krašto apsaugos – ministrų.
Pastarasis postas atsilaisvino praėjusią savaitę, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. I. Ruginienė žadėjo pateikti naują kandidatą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) šios savaitės pradžioje. Laikinai krašto apsaugos ministro pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tuo metu Kultūros ministerija jau mėnesį neturi nuolatinio vadovo. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją. Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo , mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
