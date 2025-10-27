Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Koalicinė taryba neaptarinėjo kandidatų į ministrus: trūko laiko

2025-10-27 12:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 12:51

Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė sako, kad pirmadienį posėdžiavusi koalicinė taryba neaptarinėjo potencialių kandidatų į kultūros bei krašto apsaugos ministrus.

Rasa Budbergytė (Teodoras Biliūnas/BNS)

Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė sako, kad pirmadienį posėdžiavusi koalicinė taryba neaptarinėjo potencialių kandidatų į kultūros bei krašto apsaugos ministrus.

„Buvo labai ribotas koalicinės tarybos laikas, kalbėjome ir apie įvykusį komisijos posėdį dėl (meteorologinių oro – ELTA) balionų, ir apie biudžetą. Žinokite, tikrai pritrūkome laiko. Be to, nebuvo ir tokios aktyvios sudėties koalicijos, kuriems yra aktualus šitas klausimas. Jis tiesiog kažkaip neaktualizavosi šiandien“, – po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė R. Budbergytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tikslindama ji nurodė, kad posėdyje nedalyvavo „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

R. Budbergytės teigimu, koalicinė taryba dar nėra aptarusi ir spalio pradžioje socialdemokratų priimto sprendimo iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn kultūros ministro portfelį.

„Mums atrodo aišku, kad (Kultūros ministerija priklauso – ELTA) socialdemokratams, kaip mes taryboje pasakėme. „Nemuno aušrai atrodo, kad jiems priklauso ta ministerija. Iš tiesų, taip ir koalicinės tarybos formate mes nesame apie tai pasikalbėję“, – kalbėjo ji.

„Aš manau, kad kultūros sektorius tikrai labiau širdies yra socialdemokratams, manau, kad buvo padaryta klaida, kai mes buvome priversti padaryti mainus ir Kultūros ministerija atiteko „Nemuno aušrai“. Bet manau, kad išspęsime šitą klausimą“, – pridūrė R. Budbergytė.

Tiesa, anot Seimo vicepirmininkės, šiomis dienomis dėl kandidatų į ministrus turėtų tartis socialdemokratų valdyba bei prezidiumas.

„Klausimai dėl kandidatūrų yra aptariami tik prezidiumo posėdžio metu“, – teigė ji, akcentuodama, kad toks posėdis turėtų įvykti pirmadienį arba antradienį.

ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybėje trūksta dviejų – kultūros bei krašto apsaugos – ministrų.

Pastarasis postas atsilaisvino praėjusią savaitę, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. I. Ruginienė žadėjo pateikti naują kandidatą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) šios savaitės pradžioje. Laikinai krašto apsaugos ministro pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Tuo metu Kultūros ministerija jau mėnesį neturi nuolatinio vadovo. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją. Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo , mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

