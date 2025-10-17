Gynyba ir biudžetas – kylant audroms svarbus 1 klausimas: koks Žemaitaičio vaidmuo?

Viešojoje erdvėje ne vienas politikas pasisakė apie neva pavojų keliamus sprendimus ir pasisakymus tiek dėl neva sabotažo atvejų, kuriuo jaučia premjerė Inga Ruginienė, pavyzdžiui, dėl socialdemokratų ar „Nemuno aušros“ keliamų klausimų ir pasipiktinimo dėl kariuomenės vado.
Klausimų ir neramumų kitiems politikams kelia ir krašto gynybai skirtų lėšų tikrasis paskirstymas.
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratų frakcijos narys Mindaugas Lingė savo „Facebook“ paskyroje kėlė klausimus apie galimus politinius žaidimus ir intrigas, susijusias su KAM D. Šakalienės galimu pašalinimu.
Jis svarstė, ar šie veiksmai nėra bandymas sukelti sumaištį valstybėje, susilpninti pasitikėjimą kariuomene ir pasinaudoti situacija siekiant politinės naudos.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė sako ramiai žiūrinti į artėjantį susitikimą su premjere I. Ruginiene ir teigia, kad ji turi teisę rinktis komandą.
I. Ruginienė neatsako į klausimą, ar pasitiki ministre, kai sužinojo apie Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) šią savaitę surengtą susitikimą su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kur buvo pristatyti įtarimai dėl mažesnio kitų metų gynybos biudžeto, nei buvo žadama.
Ministrė pirmininkė žada su D. Šakaliene susitikti pirmadienį.
„Manau, kad tikrai bus labai geras pokalbis, turiningas, aptarsime visus dalykus“, – žurnalistams Vilniuje sakė D. Šakalienė.
Politologas: „Šakalienė yra ir buvo Prezidentūros žmogus“
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto lektorius, politologas Ignas Kalpokas mąsto, kad Lietuvos valdžioje vyksta užkulisinė kova dėl KAM kontrolės ir biudžeto paskirstymo, kur politiniai interesai, partiniai ryšiai bei artėjantys rinkimai lemia sprendimus labiau nei realūs gynybos poreikiai.
„Viena vertus, reikia pastebėti, kad apskritai žiūrint į Vyriausybės formavimą, D. Šakalienė yra ir buvo Prezidentūros žmogus.
Dėl šios priežasties situacija dažnai būna sudėtinga, nes ji nebūtinai turi tiek atspirties pačioje partijoje, kiek būtų efektyvu. Tą mes dabar ir matome“, – sakė jis.
Politologo nuomone, Krašto apsaugos ministerijai suteikta per didelė laisvė spręsti, kaip panaudoti padidintą biudžetą, todėl kyla rizika, kad lėšos bus naudojamos ne tik gynybai, bet ir abejotiniems ar politiniams projektams.
„Kitas dalykas – svarbu atkreipti dėmesį, kad ne tik padidinti asignavimai Krašto apsaugos ministerijai, bet, kaip matyti iš biudžeto projekto, pačiai ministerijai palikta labai didelė diskrecija spręsti, kam skirti lėšas.
Tų lėšų skyrimo priežastys ir tikslai įvardyti labai plačiai. Kaip ir minėjo kariuomenės vadas, nesunkiai galima „pakišti“ ir trinkeles savivaldybėse, ir dar kitus projektus“, – akcentuoja I. Kalpokas.
KAM ministrui suteikiama didelė atsakomybė už didžiulį biudžetą
Anot eksperto, kitaip tariant, krašto apsaugos ministrui ar ministrei yra suteikiama atsakomybė už didžiulį biudžetą, kurį teoriškai galima panaudoti ir politinėms paslaugoms savivaldybėse.
Pašnekovas taip pat atkreipė dėmesį, kad artėjant savivaldos rinkimams, valdžioje gali būti siekiama paskirti lojalų socialdemokratų ministrą, kuris naudotų krašto apsaugos lėšas partiniams interesams stiprinti.
„Nepamirškime, kad savivaldos rinkimai po truputį artėja. Neatmesčiau galimybės, kad svarstomi variantai į Krašto apsaugos ministro poziciją paskirti sukalbamesnį socialdemokratą – tokį, kuris gerai sutartų su merais ir nesibodėtų krašto apsaugos pinigų paskirstyti partijos reikmėms“, – įvertino (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto lektorius.
I. Kalpokas nemano, kad krašto apsaugos ministrės postas galėtų atitekti ne socialdemokratui, o, pavyzdžiui, „Nemuno aušrai“.
„Nemanau. Esu girdėjęs R. Žemaitaičio pareiškimų, kad jis norėtų šio posto, bet tai toks „skanus“ ir svarbus kąsnis, kad socialdemokratai su tuo nesusitaikys ir neatiduos tokios ministerijos.
Tai tarsi „melžiama karvė“. Jei nuspręs keisti ministerijos vadovybę, tikrai mėgins paskirti patikimą, ilgametį, gerai įsitvirtinusį socialdemokratą, kuris supranta, kad reikia pinigų savivaldybėms“, – komentavo jis.
Kalpokas: Sinkevičius galimai turi asmeninių projektų KAM projektuose
Eksperto manymu, LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius išvis, galimai, turi asmeninių interesų KAM projektuose, todėl tikėtina, kad vyksta užkulisinė kova dėl įtakos pelningiems užsakymams.
„Reikia prisiminti ir tai, kad pats M. Sinkevičius turi akivaizdžių interesų su viena iš kompanijų, kurioje dirbo ir kuri tiesia kelius kariniuose objektuose.
Tad neatmestina, jog siekiama daugiau įtakos užsakymų skelbimo procese. Manau, pamatysime nemažai užkulisinės kovos elementų“, – pabrėžė jis.
I. Kalpokas teigė, kad Kariuomenės vadas atsidūrė tarp realių gynybos poreikių ir politinių interesų spaudimo, o Žemaitaitis pasinaudoja situacija, keldamas abejones dėl krašto apsaugos sistemos skaidrumo.
„Kariuomenės vadą bet kuriuo atveju skiria prezidentas – tai svarbu turėti omenyje. Vis dėlto jis atsidūrė, švelniai tariant, tarp dviejų ugnių: iš vienos pusės – objektyvūs krašto apsaugos poreikiai, iš kitos – socialdemokratų ir jų partnerių interesai. Kaip pavyks suderinti šiuos dalykus ir išlaviruoti, yra atviras klausimas.
R. Žemaitaitis, savo ruožtu, niekada nepraleidžia progos sukelti abejonių dėl krašto apsaugos sistemos ar finansavimo skaidrumo. Tai – jo stichija“, – kalbėjo politologas.
Žemaitaitis: „Kariuomenės vadui būčiau seniai nuėmęs žvaigždutes“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad R. Žemaitaitis sako, kad kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras turėtų trauktis iš užimamų pareigų. Valdančiajai daugumai priklausančios partijos pirmininkas tvirtina, kad generolas neturėjo teisės įsitraukti į viešas diskusijas dėl gynybai skirtų lėšų panaudojimo.
„Jei aš būčiau šalies vadovas – prezidentas ar premjeras – kariuomenės vadui būčiau seniai nuėmęs žvaigždutes ir jis būtų atleistas iš darbo.
Ne kariuomenės vadui politikuoti. Man keista, kad dar juo pasitiki. Turėjo būti pareikštas nepasitikėjimas“, – Eltai sakė R. Žemaitaitis.
