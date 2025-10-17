„Kiek pamenu save politikoje, visada atsirasdavo norinčių apgauti NATO ir krašto apsaugai skiriamus pinigus skirstyti pagal savo supratimą apie gynybą.
Dar iki 2008 metų, jau įstojus į NATO, socialdemokratai buvo sugalvoję, kaip KAM pinigus įsisavinti Kauno klinikų projektams, nors KAM biudžetas buvo nepalyginamai mažesnis, nei dabar.
Ir įsisavino, KAM tų pinigų taip ir nepamatė, jie niekaip nebuvo panaudoti gynybos reikmėms“, – prisimena R. Juknevičienė.
Prisiminė, kaip buvo vartomas gynybos biudžetas
Politikė teigia tuo metu susidūrusi su įvairių partijų politikais, kurie reikalavo po gynybai skirtu biudžetu „pakišti“ Valstybės saugumo departamentą, kai kurias Vidaus reikalų ministerijos tarnybas.
„Ir ko tik nesugalvodavo laki jų fantazija! Teisybės dėlei reikia pripažinti, kad tokių gudragalvių yra visose valstybėse“, – pažymi R. Juknevičienė.
„Būtent todėl NATO yra nustatyti kriterijai, kas yra gynybos išlaidos.
Būtent todėl NATO turi kontrolės mechanizmus ir atliekamas monitoringas, į šalis nares vyksta atsakingi atstovai ir nuo jų akių trinkelių savivaldybėse, pakištų po eilute „kad tankai privažiuotų prie strateginių objektų“, nepaslėpsi. Net jeigu tai pati premjerė jiems rimtu veidu bandytų aiškinti“, – sako europarlamentarė.
NATO šalys susitarė skirti bent 3,5 proc. nuo šalies BVP gynybai ir 1,5 proc. – su gynyba susijusiai infrastruktūrai (dvigubos paskirties projektams, įskaitant policijos, pasieniečių ir kitus projektus). Tai, kartu paėmus, atitinka Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo reikalaujamus 5 proc. BVP lėšų gynybai.
Juknevičienė: kariuomenės vadas bando apginti ne tik gynybos biudžetą
Paskelbus, kad gynybai kitais metais bus skiriama 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras išreiškė susirūpinimą, kad ne visos lėšos iš būsimojo krašto apsaugos biudžeto bus skirtos tenkinti kariuomenės poreikius.
„Žinau ir esu girdėjęs, kad yra noras investuoti į trinkeles kažkur savivaldybėse, atnaujinti kelius. Kas yra neblogai, bet su trinkelėmis nekariausime, barikadų nestatysime ir jų nemėtysime kaip viduramžiais“, – LRT kalbėjo jis.
R. Vaikšnoras dėl savo pasisakymų sulaukė kai kurių politikų kaltinimų, neva užsiima politikavimu. R. Juknevičienė kariuomenės vadą gina, kitaip nei socialdemokratus.
„Lietuvos dabartiniai socialdemokratai atrodo lyg būtų sutverti tam, kad meluotų, manipuliuotų, apgaudinėtų ant kiekvieno kampo. Kariuomenės vadas bando apginti ne tik gynybos biudžetą, bet ir Lietuvos garbę.
Ne kariuomenės vado antpečius, bet socialdemokratų ir šios melo koalicijos kaukes reikia nuplėšti, kad nepaskęstume manipuliacijų liūne“, – rašo europarlamentarė, reaguodama į Remigijaus Žemaitaičio išsiliejimą kariuomenės vadui „nuplėšti antpečius“.
Lietuva gynybai skirs 5,38 proc. BVP
„Lietuvos politika ritasi žemyn nuo bet kokių standartų kosminiu greičiu. Ir tai dar viena pergalė tų, kuriems labai reikia piliečių nusivylimo savo valstybe“, – savo įrašą apibendrina R. Juknevičienė.
Premjerė Inga Ruginienė ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas trečiadienį pranešė, kad gynybai kitais metais bus siūloma skirti 5,38 proc. BVP.
„Absoliuti suma yra 4 mlrd. 790 mln. eurų, o kaip ta suma pasiskirstys, tai čia Finansų ministerija skiria sumą tiesiog gynybai, vėlesnis skirstymas tarp visų poreikių jau yra Vyriausybės sprendimai“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
„Visos tos lėšos yra nukreiptos į gynybą“, – pridūrė I. Ruginienė, akcentuodama, kad poreikius, kokią ginkluotę ir įrangą reikia pirkti, suformuoja Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!