Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sostinės politikai – už imigrantų integracijos skatinimą: prakalbo apie lietuvių kalbos pamokų apmokėjimą

2025-10-25 16:03 / šaltinis: BNS
2025-10-25 16:03

Vilniaus miesto taryba šią savaitę priėmė rezoliucija, kuria įsipareigojama skatinti imigrantų integraciją mieste, finansiškai remti lietuvių kalbos mokymosi programas atvykusiems suaugusiesiems ir vaikams.

Oro uostas (nuotr. SCANPIX)

Vilniaus miesto taryba šią savaitę priėmė rezoliucija, kuria įsipareigojama skatinti imigrantų integraciją mieste, finansiškai remti lietuvių kalbos mokymosi programas atvykusiems suaugusiesiems ir vaikams.

REKLAMA
1

Rezoliuciją inicijavo sostinės tarybos socialdemokratas Povilas Pinelis.

„Girdime vilniečius, visuomenininkus, politikus apie tai, kad Vilniaus mieste lietuvių kalbos yra vis mažiau ir mažiau, tačiau kažkokių instrumentų ar politinių žingsnių dėl žmonių, kurie atvyksta iš karo zonų, politinio persekiojimo, taip ir nėra“, – posėdžio metu kalbėjo P. Pinelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų nuomone, būtent Vilnius galėtų rodyti pavyzdį kitiems miestams ir kitoms valstybėms priimdamas politinį dokumentą, kuris šioje stadijoje finansinių naštų miestui ir miestiečiams neturi“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Priimtos rezoliucijos tikslas – užtikrinti darnų miesto vystymąsi, stiprinti socialinį teisingumą ir solidarumą tarp vietos gyventojų ir atvykstančiųjų.

REKLAMA

Rezoliucijos dokumente teigiama, jog „miestas pripažįsta, kad imigrantų integracija – tai dvikryptis procesas: atvykstantieji turi siekti pažinti Lietuvos kalbą, teisę, tradicijas ir visuomenės vertybes, o savivaldybė ir bendruomenės – sudaryti tam sąlygas ir suteikti paramą“.

Viename iš Vilniaus įsipareigojimų pabrėžiama finansiškai remti lietuvių kalbos mokymosi programas suaugusiesiems ir vaikams, taikyti lanksčias mokymosi formas ir skatinti kalbos praktiką per bendruomenines veiklas.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovas Jaroslavas Kaminskis posėdžio metu iškėlė klausimą, ar tikrai savivaldybė neįsipareigos finansiškai remti lietuvių kalbos pamokų imigrantams, jei toks punktas yra paminėtas rezoliucijoje.

„Pasakėte, kad finansiškai tai nieko nekainuos, o toliau skaitote – finansiškai remti. Tai kur tiesa, kiek reikės lėšų ir ar mes privalome, kaip savivaldybė, perimti Vyriausybės ar valstybės funkcijas ir mokyti kalbos, nes čia (rezoliucijoje – BNS) niekur nepasakyta, kad imigrantas – Vilniaus gyventojas“, – teigė J. Kaminskis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak P. Pinelio, nors rezoliucijoje toks pasižadėjimas yra, tai daugiau ne tiek teisinis, kiek moralinis įsipareigojimas.

„Jeigu būtų finansinės kažkokios priemonės siūlomos, numatomos, taryba dėl kiekvienos iš jų spręstų tiek biudžete, tiek priimant kažkokią tai programą, ją kuriant ar panašiai. Čia yra moralinis kvietimas mokytis lietuvių kalbos ir integruotis pilnavertiškai į visuomenę ir tame tarpe mūsų įsipareigojimas padėti žmonėms šitame nelengvame kelyje“, – sakė socialdemokratas.

Rezoliuciją palaikė 22 tarybos nariai, prieš balsavo keturi, susilaikė aštuoni sostinės politikai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų