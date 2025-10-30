Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Gineitis žaidė Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse, Lickūnas pirmą kartą buvo joms registruotas

2025-10-30 08:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 08:53

Italijos „Serie A" lygoje saugas Gvidas Gineitis trečiadienį rungtynes prieš „Bologna" klubą pradėjo startinėje sudėtyje ir žaidė 57 minutes. Tiesa, jo atstovaujamas „Torino" klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0.

Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.

Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis trečiadienį rungtynes prieš „Bologna“ klubą pradėjo startinėje sudėtyje ir žaidė 57 minutes. Tiesa, jo atstovaujamas „Torino“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0.

Įdomu tai, kad dar vienose Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse buvo galima išvysti lietuvį. Jaunasis Adrian Lickūnas buvo pirmą kartą registruotas „Cremonese“ klubo rungtynėms, bet krašto puolėjas liko ant suolo, o jo ekipa svečiuose 2:0 įveikė „Genoa“ klubą.

Italijos „Serie C“ lygos klubų „Coppa Italia“ turnyre Skirmantas Paukštys rungtynes su „Monopoli“ klubu pradėjo startinėje sudėtyje, tačiau jo ekipa po baudinių serijos pralaimėjo „Potenza“ klubui bei pasitraukė iš turnyro. Komandos įvarčių šiose rungtynėse neįmušė ir viskas sprendėsi baudinių serijoje.

Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis liko ant atsarginių suolo „Sudtirol“ klubo sudėtyje, o jo ekipa svečiuose 0:3 pralaimėjo „Venezia“ klubui.

Italijos „Primavera“ komandų „Coppa Italia“ turnyras pasibaigė „Genoa“ U-20 ekipai su Ernestu Lysionok ir Luku Klišiu. Jų atstovaujama ekipa namuose po baudinių serijos pralaimėjo „Cosenza“ U-19 komandai.

Ispanijos „Copa del Rey“ turnyre vartininkas Ernestas Juškevičius liko ant „Lorca Deportiva“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 0:2 nusileido „Almeria“ klubui.

Iš Slovėnijos taurės netikėtai iškrito „Maribor“ klubas su Pijumi Širviu. Tiesa, šešioliktfinalio rungtynėse lietuvis liko ant suolo, o jo ekipa svečiuose po baudinių serijos pralaimėjo „Grosuplje“ klubui iš žemesnės Slovėnijos lygos.

Kitas lietuviškasis Slovėnijos klubas „Celje“, kuriame žaidžia Artemijus Tutyškinas ir Armandas Kučys, nesunkiai žengė į taurės aštuntfinalį, kadangi svečiuose 4:0 nugalėjo „Makole Bar Miha“ ekipą.

Rumunijos taurėje vartininkas Edvinas Gertmonas liko ant suolo, o jo ekipa Klužo „Universitatea Cluj” svečiuose 2:1 nugalėjo „Metalul Buzau“ klubą.

Į Kroatijos taurės ketvirtfinalį pateko Splito „Hajduk“ klubas, kuris tik po baudinių serijos įveikė „Cibalia“ klubą. Per pagrindinį laiką ir pratęsimą įvarčių komandos neįmušė. Tiesa, „Hajduk“ gretose visą mačą žaidė Rokas Pukštas, kuris net vilkėjo kapitono raištį bei įmušė antrąjį savo komandos baudinį.

Albanijos lygoje visą mačą žaidė gynėjas Sigitas Olberkis, o lietuvio ginamas „Elbasani“ klubas svečiuose 4:1 įveikė KF „Tirana“ klubą.

Maltos „Premier“ lygoje Domantas Šimkus žaidė visą antrą kėlinį ir padėjo Hamrūno „Spartans“ klubui 3:1 įveikti „Floriana“ ekipą.

Į Armėnijos taurės ketvirtfinalį užtikrintai žengė Jerevano „Pyunik“ ekipa, kuri namuose 3:0 nugalėjo „Gandzasar“ klubą. Nugalėtojų gretose rezultatyviu perdavimu prisidėjo Matas Vareika, kuris sėkmingai asistavo pirmojo įvarčio metu 52 minutę.

Į Lenkijos taurės aštuntfinalį žengė sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“, kuris po pratęsimo rezultatu 1:0 įveikė Liublino „Zaglebie“ ekipą.

Gvidas Gineitis (deš.) | Klubo nuotr.
Italijoje – Gvido Gineičio klubo pergalė
Edgaras Dubickas | Klubo nuotr.
Italijoje ir Slovakijoje – lietuvio įvartis, Vokietijoje – rezultatyvus perdavimas
Manfredas Ruzgis | Klubo nuotr.
Manfredas Ruzgis pagaliau debiutavo stipriausioje Albanijos lygoje
Artūras Dolžnikovas | Klubo nuotr.
Keturi iš penkių lietuvių žaidė UEFA Konferencijų lygoje ir nei vienas iš jų nepralaimėjo

