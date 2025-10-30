Reaveso pergalingas metimas išplėšė „Lakers“ pergalę prieš „Timberwolves“

Šįkart gynėjas ne tik fiksavo įspūdingus skaičius, bet ir paskutiniu metimu su sirena išplėšė pergalę išvykoje prieš Minesotos „Timberwolves“ (2/3) – 116:115 (32:34, 30:24, 35:28, 19:29).
Likus pustrečios minutės „Lakers“ užtikrintai pirmavo (114:106), bet šeimininkai staigiai priartėjo, o Juliuso Randle'o dvitaškis vedė juos į priekį – 115:114.
A.Reaveso metimas:
Svečiai turėjo 7 sekundes išsigelbėjimui, o kamuolį kitoje aikštės pusėje priėmęs A.Reavesas ėmėsi iniciatyvos ir pataikė dvitaškį su sirena.
Kol „Lakers“ žaidžia be LeBrono Jameso ir Luka Dončičiaus, A.Reavesas yra viena ryškiausių lygos žvaigždžių. Minesotoje jis sumetė 28 taškus (6/13 dvit., 3/11 trit.) ir atliko 16 rezultatyvių perdavimų.
Apskritai A.Reaveso taškų vidurkis yra 34,2 taško, o tai yra ketvirtas rezultatas NBA.
Mačo epizodai:
„Timberwolves“ 63 taškus įmetė duetas – 33 surinko J.Randle'as, 30 – Jadenas McDanielsas.
„Lakers“ pernai Vakarų konferencijos ketvirtfinalyje pralaimėjo „Timberwolves“, kuri verčiasi be traumuoto Anthony Edwardso.
„Timberwolves“: Juliusas Randle'as 33 (6/13 dvit., 4/7 trit., 9/10 baud.), Jadenas McDanielsas 30 (8/15 dvit.), Donte DiVincenzo 14, Rudy Gobertas 9.
„Lakers“: Austinas Reavesas 28 (6/13 dvit., 3/11 trit., 7/7 baud., 16 rez. perd.), Jake'as LaRavia 27 (5/5 dvit., 5/6 trit., 8 atk. kam.), Deandre Aytonas (8/11 dvit., 10 atk. kam.) ir Rui Hachimura po 17, Daltonas Knechtas 15 (6/7 dvit.).
