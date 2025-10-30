Buzelio šou atvedė „Bulls“ į pergalę prieš Sabonio „Kings“

Lietuviškų klubų akistatoje „Bulls“ namuose 126:113 (36:33, 26:31, 39:27, 25:22) nugalėjo Sakramento „Kings“ (1/4) su Domantu Saboniu.
21-erių M.Buzelis buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose. Jis per 34 minutes surinko 27 taškus (7/12 dvit., 4/6 trit., 1/1 baud.), 5 atkovotus kamuolius ir 2 perimtus, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką ir 3 klaidas.
Tai buvo trečias rezultatyviausias M.Buzelio pasirodymas NBA karjeroje. Jo taškų rekordas – 31 taškas.
Lietuvių akistata:
„Kings“ gretose D.Sabonis toliau renka dvigubus dublius. Ketvirtą iš tiek pat galimų šį sezoną pasiekęs lietuvis per 32 minutes fiksavo 18 taškų (7/10 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), 11 atkovotų kamuolių ir 6 rezultatyvių perdavimų statistiką. Jis dar sykį perėmė kamuolį ir dukart jį prarado.
Nepralaiminti „Bulls“ iniciatyvą perėmė iškart po pertraukos, kai spurtavo 13:0 ir išsiveržė į priekį – 75:66. M.Buzelis per šią atkarpą pridėjo du tritaškius. Galiausiai, tas pats M.Buzelis dvitaškius trečiojo kėlinio pabaigoje sukūrė komandai dviženklį pranašumą (101:91), kurio šeimininkai nebeišbarstė.
M.Buzelio pasirodymas:
„Kings“ gretose rezultatyviausiai žaidė į Čikagą grįžę buvę klubo žaidėjai – Zachas LaVine'as ir DeMaras DeRozanas. Pirmasis surinko 30 taškų (2/8 trit.), o D.DeRozano sąskaitoje – 19.
„Bulls“: Matas Buzelis 27 (7/12 dvit., 4/6 trit.), Joshas Giddey 20 (6/12 dvit., 8 atk. kam., 12 rez. perd., 5 kld.), Kevinas Huerteris 18, Nikola Vučevičius 13 (14 atk. kam., 7 rez. perd.), Tre Jonesas 11, Jalenas Smithas 10.
„Kings“: Zachas LaVine'as 30 (10/11 dvit., 2/8 trit.), DeMaras DeRozanas 19 (9/10 baud.), Domantas Sabonis 18 (7/10 dvit., 11 atk. kam., 6 rez. perd.), Malikas Monkas 15, Russellas Westbrookas 12.
Rungtynių epizodai:
