Iš naują etapą pradedančio Roko Yan – žinia

„Skauda“ – tai ne tik daina, tai giliai jausminga išpažintis, atverianti universalias vienišumo, žmogiško ryšio ir pažeidžiamumo temas, rašoma pranešime spaudai.
„Skauda“ buvo viena iš tų dainų, kurių tekstas ateina labai intuityviai – tarsi iš pasąmonės gelmių. Nors dainą rašėme iš santykių perspektyvos, kai atėjo laikas klipo režisieriui papasakoti apie jos prasmę, supratau, kad man ši daina iš tikrųjų yra apie vienišumą. Apie nuolatinį norą jausti ryšį ir tikėjimą, kad kažkas kitas jaučiasi taip pat, kaip tu.
Vienišumo jausmas kartais lydi net tada, kai esi tarp žmonių – nėra lengva įsileisti kitus į savo vidinį pasaulį, būti pažeidžiamam ir atverti savo „žaizdas“. Manau, visi savyje turime tą klausimą – ar tau skauda taip, kaip skauda man? Galbūt būtent tai ir yra mūsų žmogiškumo esmė – noras būti suprastam. Šis kūrinys man tapo savotiška išpažintimi“, – pasakoja žinomas dainininkas.
Naujas etapas
Pasak Roko Yan, kūrinys „Skauda“ žymi naują kūrybinį etapą – tai pirmasis singlas iš būsimojo albumo, kuris atspindi dar brandesnį ir atviresnį skambesnį.
„Muzikaliai „Skauda“ žymi naujo etapo pradžią ir atspirties tašką mano būsimo trečiojo albumo kūryboje. Tokios stilistikos kūrinius ypač mėgstu atlikti gyvai, todėl nekantrauju, kol daina pirmą kartą nuskambės su grupe lapkričio 28-ąją „Twinsbet“ arenoje. Jaučiu, kad tai bus visas giliausias emocijas išlaisvinanti patirtis – tiek man, tiek žiūrovams“, – atvirauja Rokas Yan.
Vaizdo klipą „Skauda“ sukūrė talentingas režisierius Domas Merkliopas su komanda. Vizualinė kalba naujausiame kūrinyje tampa tokia pat svarbi kaip muzika. Tamsūs tonai, minimalistinė estetika ir autentiškas atlikėjo buvimas prieš kamerą sukuria ypatingai jautrią atmosferą, kurioje kiekvienas kadras kalba apie tylų skausmą.
Jau lapkričio 28 dieną dainininkas surengs pirmąjį areninį šou „Miražai“ Vilniaus „Twinsbet“ arenoje, gruodžio 26-ą šou įvyks Šiaulių arenoje. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.
Kviečiame įvertinti naujausią Roko Yan kūrinį ir vaizdo klipą „Skauda“:
