TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Roko Yan – staigmena klausytojams

2025-09-05 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 14:25

Vienas žinomiausių pastarųjų metų Lietuvos pop muzikos atlikėjas ir kūrėjas Rokas Yan šiandien klausytojams pristatė netikėta staigmeną – vaizdo įrašą iš praėjusią vasarą įvykusio koncerto Kauno Dainų slėnyje.

1

„Nelauk“ kūrinį didžiausiame karjeros koncerte dainininkas atliko pritariant styginiams instrumentams ir gausiai muzikantų komandai.

Rokas Yan Kauno Dainų slėnyje
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rokas Yan Kauno Dainų slėnyje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncertas Dainų slėnyje

Savo mastu daugybę klausytojų ir industrijos profesionalų nustebinęs Roko Yan koncertas dainų slėnyje sulaukė daugybės liaupsių. Birželio pabaigoje įvykęs šou nepaliko abejingų – čia atlikėjas pademonstravo savo profesionalumą, kūrybines vizijas, o svečių gausa scenoje nepaliko abejingų.

Šiandien žinoma kūrėjas pristato vieną iš koncerte atliktų dainų – „Nelauk“, kuri tapo itin jautria koncerto akimirka, sugraudinusia ne vieną žiūrovą.

Sekantis koncertas

Rokas Yan šiuo metu intensyviai ruošiasi Vilniaus „Twinsbet“ arenoje laipkričio 28 dieną įvyksiančiam šou „Miražai“. Jau anksčiau atlikėjas atviravo, kad pirmajame areniniame šou sutelkta didžiulė kūrybinė komanda, kuri padės įgyvendinti itin sudėtingus sprendimus ir užtikrins unikalią koncerto patirtį tūkstančiams žiūrovų.

Bilietus į šį šou platina Bilietai.lt.

