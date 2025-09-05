Iš Roko Yan – staigmena klausytojams

„Nelauk“ kūrinį didžiausiame karjeros koncerte dainininkas atliko pritariant styginiams instrumentams ir gausiai muzikantų komandai.
Koncertas Dainų slėnyje
Savo mastu daugybę klausytojų ir industrijos profesionalų nustebinęs Roko Yan koncertas dainų slėnyje sulaukė daugybės liaupsių. Birželio pabaigoje įvykęs šou nepaliko abejingų – čia atlikėjas pademonstravo savo profesionalumą, kūrybines vizijas, o svečių gausa scenoje nepaliko abejingų.
Šiandien žinoma kūrėjas pristato vieną iš koncerte atliktų dainų – „Nelauk“, kuri tapo itin jautria koncerto akimirka, sugraudinusia ne vieną žiūrovą.
Sekantis koncertas
Rokas Yan šiuo metu intensyviai ruošiasi Vilniaus „Twinsbet“ arenoje laipkričio 28 dieną įvyksiančiam šou „Miražai“. Jau anksčiau atlikėjas atviravo, kad pirmajame areniniame šou sutelkta didžiulė kūrybinė komanda, kuri padės įgyvendinti itin sudėtingus sprendimus ir užtikrins unikalią koncerto patirtį tūkstančiams žiūrovų.
Bilietus į šį šou platina Bilietai.lt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!