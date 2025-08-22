Vasaros pabaiga su muzikos žvaigždėmis: „M.A.M.A. vasara“ laukia lankytojų kitą šeštadienį

Kiekvienais metais į vieną gražiausių šalies vietų – Raudondvario dvaro teritoriją lietuviškos muzikos klausytojus suburiantis festivalis „M.A.M.A. vasara“ priešpaskutinę vasaros dieną žada užtikrintą muzikos ir emocijų gausą.
Scenoje – Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Aistè, Pijus Opera, grupė „Mėlyna“ ir kiti.
Rugpjūčio 30 dieną į festivalio sceną ženga vienas po kito žinomiausi šalies atlikėjai ir pradedantys kūrėjai, o visą dieną vainikuos vasaros uždarymo diskoteka po atviru dangumi, kartu su sparčiai populiarėjančiu ir puikiai atpažįstamu didžėjumi – Luku Mi.
„M.A.M.A. vasara“ scenoje savo koncertus surengs tokios muzikos žvaigždės kaip Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Paulina Paukštaitytė, Pijus Opera, Aistè, Dovi Mi, Akvilė. Taip pat lietuviškos muzikos gerbėjai išgirs grupes Despotin Fam, Black Biceps, Mėlyna.
Festivalyje – muzika, pramogos, maistas ir gėrimai
Festivalio teritorijoje laukia ne tik lietuviška muzika, bet ir daugybė kitų veiklų bei maisto ir gėrimų erdvės.
„Festivalis tapo tradicija, kuri į vieną vietą suburia daugybę šalies atlikėjų ir lietuviškos muzikos gerbėjų. Džiaugiamės, kad galime sukurti ypatingą festivalio atmosferą su tiek puikių muzikos kūrėjų. Ši vasara nedžiugino savo orais, tad „M.A.M.A. vasara“ bus proga atsigriebti už tai ir pasilinksminti paskutinį vasaros šeštadienį su puikiu oru“, – teigia organizatoriai.
Festivalis „M.A.M.A. vasara“ įvyks rugpjūčio 30 dieną Raudondvario dvaro teritorijoje. Bilietus į festivalį platina Bilietai.lt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!