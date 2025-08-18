Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Monika Liu parodė savo mamą: internautai negalėjo atsistebėti

2025-08-18 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 09:55

Dainininkė Monika Liu su gerbėjais pasidalijo gražia akimirka: judviejų su mama nuotrauka. Atlikėjos mama viešumoje ar socialinėje erdvėje matoma retai, todėl šis netikėtas kadras sukėlė reakciją tarp gerbėjų.

Dainininkė Monika Liu su gerbėjais pasidalijo gražia akimirka: judviejų su mama nuotrauka. Atlikėjos mama viešumoje ar socialinėje erdvėje matoma retai, todėl šis netikėtas kadras sukėlė reakciją tarp gerbėjų.

REKLAMA
1

Nuotraukoje, kurią ji paskelbė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, galima matyti pačią dainininkę ir jos mamą, abi šiltai apsikabinusias.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Monika – su savo vizite kortele tapusia šukuosena, kurią nusprendė atgaivinti neseniai vykusiems koncertams bei puošnią koncertinę suknelę. Jos mama – pasipuošusi juodu elegantišku švarku.

REKLAMA
REKLAMA

Ši nuotrauka sukėlė stiprią gerbėjų reakciją: per 6 valandas moterys surinko beveik 10 tūkst. patiktukų ir gausybės komentarų, kuriuose fanai negailėjo gražių žodžių.

REKLAMA

Viena moteris rašė: „Kokios nuostabios moterys. Kai graži mama, tai ir dukra gražuolė.“

Netrūko ir tokių, kurie pastebėjo mamos ir dukros panašumą. Vienas žmogus rašė: „Kaip sesutės, gražu“, kita moteris pridūrė – „Jūs tokios panašios“, dar kita pastebėjo – „Kaip du vandens lašai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų