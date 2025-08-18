Monika Liu parodė savo mamą: internautai negalėjo atsistebėti

Nuotraukoje, kurią ji paskelbė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, galima matyti pačią dainininkę ir jos mamą, abi šiltai apsikabinusias.
Monika – su savo vizite kortele tapusia šukuosena, kurią nusprendė atgaivinti neseniai vykusiems koncertams bei puošnią koncertinę suknelę. Jos mama – pasipuošusi juodu elegantišku švarku.
Ši nuotrauka sukėlė stiprią gerbėjų reakciją: per 6 valandas moterys surinko beveik 10 tūkst. patiktukų ir gausybės komentarų, kuriuose fanai negailėjo gražių žodžių.
Viena moteris rašė: „Kokios nuostabios moterys. Kai graži mama, tai ir dukra gražuolė.“
Netrūko ir tokių, kurie pastebėjo mamos ir dukros panašumą. Vienas žmogus rašė: „Kaip sesutės, gražu“, kita moteris pridūrė – „Jūs tokios panašios“, dar kita pastebėjo – „Kaip du vandens lašai“.
