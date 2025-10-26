Inga Žuolytė atšventė gimtadienį: „Su kiekvienais metais per gimtadienį tampu vis sentimentalesnė“

Su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais ji sutiko pasidalyti šiuo įrašu.
Metai, kupini naujų patirčių
„Suprantu, kad senstu, nes su kiekvienais metais per gimtadienį tampu vis sentimentalesnė.
Pastarieji metai buvo kaip niekad kupini naujų patirčių. Daug ką išbandžiau, daugybė dalykų nepasisekė bei nedavė rezultato, kurio tikėjausi, tačiau suteikė neįkainojamas gyvenimiškas pamokas bei patirtis. Labiausiai džiaugiuosi, jog į visus naujus patyrimus ėjau drąsiai ir atvira širdimi negalvodama apie tai, ką pagalvos kiti, bet siekdama gyvenimą nugyventi smagiai ir įdomiai. Ir šiais metais man tai iš tiesų pavyko, nes jie, kaip niekad, buvo linksmi bei kupini įvairovės“, – rašė Inga.
Brandesnis požiūris į amžių
Inga gimtadienio proga atskleidė, kad kasmet vis labiau vertina brandą ir gyvenimo spalvas.
„Kaip mano draugė pasakė: „Inga, senatvėje nėra šansų, jog pagalvosi, kad gyvenai nuobodžiai“. Vat to sau ir linkiu, jog reflektuodama praėjusius metus niekad nepagalvočiau, jog jie buvo nuobodūs.
Po trisdešimties jau jokie skaičiai nebegasdina, tai tie 31 kažkaip visai gražiai man žiūrisi“, – sakė ji.
