TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gintarės Gurevičiūtės gimtadienis buvo paženklintas liūdesiu: „Niekada nemaniau“

2025-10-21 17:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 17:30

Televizijos laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė spalio 20-ąją minėjo savo 39-ąjį gimtadienį. Tačiau šiemet ši šventė buvo paženklinta skausmu – per gimimo dieną moteriai teko vykti į atsisveikinimą su artimu žmogumi.  

Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. BNS)

Televizijos laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė spalio 20-ąją minėjo savo 39-ąjį gimtadienį. Tačiau šiemet ši šventė buvo paženklinta skausmu – per gimimo dieną moteriai teko vykti į atsisveikinimą su artimu žmogumi.  

G. Gurevičiūtė socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo įrašu savo gimtadienio proga, juo neprieštaravo pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt.  

Gintarė Gurevičiūtė pasidalijo mintimis

Kaip atskleidė Gintarė, šiemet per savo gimtadienį jai teko vykti į laidotuves, mat mirė moters senelis Leonardas.  

Ši netektis Gintarei sukėlė daug apmąstymų ir dar kartą priminė, koks trapus yra gyvenimas.  

„Su gimtadieniu mane. 

Niekada nemaniau, kad savo gimtadienį leisiu važiuodama į laidotuves, bet gyvenimas turi savitą būdą parodyti, kas iš tiesų svarbu – ir galbūt tai priminimas branginti kiekvieną akimirką. 

Laikas yra brangus, o mes patys nusprendžiame, kaip jį praleisti. Tad juokis daugiau, mylėk stipriau ir kurk prisiminimus, kurie priverčia tavo sielą švytėti  

Šiandien jaučiu begalinį dėkingumą už gyvenimą, kurį man duota gyventi, už žmones, kurie mane myli iš visos širdies,  ir už nuostabias sielas, kurios kasdien daro mano pasaulį šviesesnį. 

Rytojus nėra pažadėtas – bet šiandiena yra čia, nenuspėjama, netobula ir visiškai magiška dovana“, – socialiniame tinkle rašė ji.

