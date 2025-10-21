Gintarės Gurevičiūtės gimtadienis buvo paženklintas liūdesiu: „Niekada nemaniau“

G. Gurevičiūtė socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo įrašu savo gimtadienio proga, juo neprieštaravo pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt.
Gintarė Gurevičiūtė pasidalijo mintimis
Kaip atskleidė Gintarė, šiemet per savo gimtadienį jai teko vykti į laidotuves, mat mirė moters senelis Leonardas.
Ši netektis Gintarei sukėlė daug apmąstymų ir dar kartą priminė, koks trapus yra gyvenimas.
„Su gimtadieniu mane.
Niekada nemaniau, kad savo gimtadienį leisiu važiuodama į laidotuves, bet gyvenimas turi savitą būdą parodyti, kas iš tiesų svarbu – ir galbūt tai priminimas branginti kiekvieną akimirką.
Laikas yra brangus, o mes patys nusprendžiame, kaip jį praleisti. Tad juokis daugiau, mylėk stipriau ir kurk prisiminimus, kurie priverčia tavo sielą švytėti
Šiandien jaučiu begalinį dėkingumą už gyvenimą, kurį man duota gyventi, už žmones, kurie mane myli iš visos širdies, ir už nuostabias sielas, kurios kasdien daro mano pasaulį šviesesnį.
Rytojus nėra pažadėtas – bet šiandiena yra čia, nenuspėjama, netobula ir visiškai magiška dovana“, – socialiniame tinkle rašė ji.
