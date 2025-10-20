Editos Gozzoli dukra parašė mamai viešą laišką: sujaudino ne vieną

Socialiniame tinkle „Instagram“ 18-ąjį gimtadienį atšventusi Evita italų kalba paviešino laišką, skirtą mamai.
Editos Gozzoli dukros žodžiai sujaudino ne vieną
E. Daniūtė-Gozzoli neprieštaravo juo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Aš šiek tiek palaukiau, kol pasakysiu šiuos žodžius ir pabandysiu išreikšti visą savo dėkingumą:
Brangioji Mama,
Pagaliau man sukako 18 metų — svarbus pasiekimas, žingsnis į „suaugusiųjų“ pasaulį — bet žvelgdama į priekį, negaliu nesigręžti atgal, į visus tuos momentus, kurie mane atvedė iki čia. Ir kiekviename iš tų momentų esi tu.
Tu buvai šalia mano šypsenose ir ašarose, sėkmėse ir nesėkmėse, dienomis, kai norėjau viską mesti, ir tomis, kai jaučiausi nenugalima. Visada buvai ten — su savo tyliąja, bet milžiniška stiprybe, pasiruošusi apkabinti ar paskatinti, priminti man, kas esu ir kodėl kovoju.
Kaip mama — buvai mano uola.
Kaip mokytoja — mano vedlė.
Kaip moteris — mano pavyzdys.
Tu tikėjai manimi net tada, kai pati to negalėjau padaryti. Skyrei savo laiką, energiją ir meilę, kad palaikytum mane kiekviename žingsnyje, kiekvienoje choreografijoje, kiekvienoje svajonėje, susijusioje su šokiu.
Tu išgyvenai kartu su manimi kiekvieną pastangą ir pergalę, ir net sunkiausiais momentais niekada neleidai man pasijusti vienai.
Žinau, kad ne visada buvo lengva, kad turėjome savo pakilimų ir nuopuolių — bet būtent tai mūsų ryšį daro tokį tikrą, tokį ypatingą. Nes už kiekvieno ginčo, kiekvienos tylos, kiekvieno pavargusio žvilgsnio visada buvo ir visada bus meilė.
Mama, tu esi nuostabiausias žmogus šioje planetoje.
Ačiū tau, kad esi mano namai, mano stiprybė, mano įkvėpimas.
Jei šiandien esu tokia, kokia esu — tai ir (ypač) tavo dėka.
Myliu tave labiau, nei žodžiai gali pasakyti“, – socialiniame tinkle rašė šokėjos dukra.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!