TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Edita Gozzoli nustebino kitokiu įvaizdžiu: tokią ją pamatysite retai

2025-10-12 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 09:30

Žinoma šokėja Edita Gozzoli socialiniame tinkle paviešino kadrą, kuriame pasipuošusi išskirtiniu ir akį traukiančiu įvaizdžiu.

Edita Daniūtė su šeima

Žinoma šokėja Edita Gozzoli socialiniame tinkle paviešino kadrą, kuriame pasipuošusi išskirtiniu ir akį traukiančiu įvaizdžiu.

0

Socialiniame tinkle „Instagram“ ji paviešino akimirkas iš festivalio „The United Kingdom Dance Festival“, o įrašu sutiko pasidalini ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Tokią šokėją išvysite nedažnai

Edita Gozzoli pasipuošė drąsiu ir ryškiu įvaizdžiu. Renginyje ji traukė žvilgsnius ne tik dėl įstabaus grožio, bet ir dėl masyvios raudonos suknelės, prie kurios derino ir lūpų dažus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ačiū. Buvo garbė būti šio prestižinio renginio teisėja. Sveikiname visas poras ir organizatorius, tai buvo puikus vakaras“, – rašė E. Gozzoli.

Šis įvaizdis pakerėjo jos gerbėjus, kurie suskubo komentuoti.

„Wauuu“, – rašė Ineta Stasiulytė.

„Širdžių karalienė“, – brūkštelėjo kitas.

