Edita Gozzoli nustebino kitokiu įvaizdžiu: tokią ją pamatysite retai

Socialiniame tinkle „Instagram“ ji paviešino akimirkas iš festivalio „The United Kingdom Dance Festival“, o įrašu sutiko pasidalini ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Tokią šokėją išvysite nedažnai
Edita Gozzoli pasipuošė drąsiu ir ryškiu įvaizdžiu. Renginyje ji traukė žvilgsnius ne tik dėl įstabaus grožio, bet ir dėl masyvios raudonos suknelės, prie kurios derino ir lūpų dažus.
„Ačiū. Buvo garbė būti šio prestižinio renginio teisėja. Sveikiname visas poras ir organizatorius, tai buvo puikus vakaras“, – rašė E. Gozzoli.
Šis įvaizdis pakerėjo jos gerbėjus, kurie suskubo komentuoti.
„Wauuu“, – rašė Ineta Stasiulytė.
„Širdžių karalienė“, – brūkštelėjo kitas.
