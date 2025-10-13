Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Editos Gozzoli šeimoje – ypatinga šventė: dukros 18-asis gimtadienis pribloškė prabanga

2025-10-13 19:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 19:39

Garsi Lietuvos sportinių šokių šokėja Edita Daniūtė-Gozzoli savaitgalį šventė ypatingą progą – jos dukra Evita sulaukė pilnametystės.

Edita Daniūtė-Gozzoli su šeima
11

Garsi Lietuvos sportinių šokių šokėja Edita Daniūtė-Gozzoli savaitgalį šventė ypatingą progą – jos dukra Evita sulaukė pilnametystės.

REKLAMA
0

Gimtadienis tapo tikra šventės pasaka: spindinčios suknelės, šypsenos, didžiulis tortas ir prabangus baltas limuzinas nepaliko abejingų.

Edita Daniūtė mini gimtadienį
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edita Daniūtė mini gimtadienį

Šeima atvyko stilingai: baltas limuzinas ir išskirtinis įvaizdis

Socialiniuose tinkluose Edita pasidalijo keliomis įspūdingomis nuotraukomis iš dukros šventės. Vienoje jų – visa šeima, pasiruošusi išvykti į šventės vietą baltu limuzinu. Kadre E. Daniūtė su vyru Mirko Gozzoli ir dukra Evita spinduliuoja gera nuotaika bei artumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gražaus 18-to gimtadienio, mūsų meile, Evita“, – prie nuotraukos trumpai, bet šiltai rašė E. Daniūtė-Gozzoli.

REKLAMA
REKLAMA

Blizgios suknelės ir jausminga atmosfera

Vakarėlio metu Evita pasirinko trumpą, blizgaus audinio suknelę, kuria traukė visų dėmesį. Šventės centre buvo ir įspūdingas tortas su žvakutėmis, o aplink – būrys draugų ir artimųjų.

REKLAMA

Ne mažiau spindėjo ir pati šokėja Edita – ji pasirinko sidabrinės spalvos suknelę, pabrėžusią jos eleganciją ir subtilų stiliaus pojūtį.

Gausybė sveikinimų ir komplimentų

Po įrašais socialiniuose tinkluose pasipylė sveikinimai – sekėjai sveikino Evitą su gimtadieniu ir linkėjo sėkmės.

„Gražaus gimtadienio jūsų dukrai!“ – rašė viena sekėja.

„Kaip gražu! Su gimtadieniu“ – pridėjo kita.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų