Editos Gozzoli šeimoje – ypatinga šventė: dukros 18-asis gimtadienis pribloškė prabanga

Gimtadienis tapo tikra šventės pasaka: spindinčios suknelės, šypsenos, didžiulis tortas ir prabangus baltas limuzinas nepaliko abejingų.
Šeima atvyko stilingai: baltas limuzinas ir išskirtinis įvaizdis
Socialiniuose tinkluose Edita pasidalijo keliomis įspūdingomis nuotraukomis iš dukros šventės. Vienoje jų – visa šeima, pasiruošusi išvykti į šventės vietą baltu limuzinu. Kadre E. Daniūtė su vyru Mirko Gozzoli ir dukra Evita spinduliuoja gera nuotaika bei artumu.
„Gražaus 18-to gimtadienio, mūsų meile, Evita“, – prie nuotraukos trumpai, bet šiltai rašė E. Daniūtė-Gozzoli.
Blizgios suknelės ir jausminga atmosfera
Vakarėlio metu Evita pasirinko trumpą, blizgaus audinio suknelę, kuria traukė visų dėmesį. Šventės centre buvo ir įspūdingas tortas su žvakutėmis, o aplink – būrys draugų ir artimųjų.
Ne mažiau spindėjo ir pati šokėja Edita – ji pasirinko sidabrinės spalvos suknelę, pabrėžusią jos eleganciją ir subtilų stiliaus pojūtį.
Gausybė sveikinimų ir komplimentų
Po įrašais socialiniuose tinkluose pasipylė sveikinimai – sekėjai sveikino Evitą su gimtadieniu ir linkėjo sėkmės.
„Gražaus gimtadienio jūsų dukrai!“ – rašė viena sekėja.
„Kaip gražu! Su gimtadieniu“ – pridėjo kita.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!