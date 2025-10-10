Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Milijardieriui Johnui Caudwellui – ypatinga šeimos staigmena

2025-10-10 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 15:55

Britų verslininkas, filantropas ir milijardierius Johnas Caudwellas savo 73-ąjį gimtadienį, švęstą spalio 8-ąją, pasitiko ypatingai – su šypsena ir širdį virpinančia staigmena, kurią surengė žmona Modesta Vžesniauskaitė bei jų vaikai.

John Caudwell ir Modesta Vžesniauskaitė (nuotr. socialinių tinklų)
5

Britų verslininkas, filantropas ir milijardierius Johnas Caudwellas savo 73-ąjį gimtadienį, švęstą spalio 8-ąją, pasitiko ypatingai – su šypsena ir širdį virpinančia staigmena, kurią surengė žmona Modesta Vžesniauskaitė bei jų vaikai.

1

Įrašu pasidalino socialiniuose tinkluose.

Johnas Caudwellas ir Modesta Vžesniauskaitė
FOTOGALERIJA. Johnas Caudwellas ir Modesta Vžesniauskaitė

Už širdies griebianti staigmena

Socialiniuose tinkluose J. Caudwellas pasidalijo jautriu įrašu, kuriame atvirai dėkojo šeimai už netikėtą dovaną. Milijardierius pasakojo, kad šių metų gimtadienio siurprizas jam priminė kitą ypatingą momentą, kai šeima jį pasitiko po Pekino–Paryžiaus automobilių ralio, trukusio net šešias savaites.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano gimtadienio staigmena priminė dar vieną šeimos suplanuotą siurprizą, kai buvau išvykęs į Peking to Paris motor rally. Dar vienas gražus prisiminimas, kurį sukūrė Modesta. Šeima tikrai yra geriausia dovana iš visų. Antroje vietoje – draugai. Ačiū visiems už gimtadienio sveikinimus“, – rašė jis.

Įraše verslininkas išpakavo autentišką vaikų darytą dovaną, o komentaruose netrūko sveikinimų bei pagyrų už šiltą šeimos atmosferą.

Gimtadienio sveikinimas 

Tą pačią dieną žmona Modesta Vžesniauskaitė, buvusi profesionali dviratininkė ir olimpinė sportininkė iš Lietuvos, taip pat pasidalijo viešu sveikinimu vyrui. Ji publikavo jautrią žinutę bei šeimos kadrus, kuriais sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

Savo įraše Modesta rašė, kad džiaugiasi bendru gyvenimo keliu ir dėkoja vyrui už meilę bei stiprybę. Pora kartu augina du vaikus – sūnų Williamą ir dukrą Isabellą.

Į viršų