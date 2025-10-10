Milijardieriui Johnui Caudwellui – ypatinga šeimos staigmena

Įrašu pasidalino socialiniuose tinkluose.
Už širdies griebianti staigmena
Socialiniuose tinkluose J. Caudwellas pasidalijo jautriu įrašu, kuriame atvirai dėkojo šeimai už netikėtą dovaną. Milijardierius pasakojo, kad šių metų gimtadienio siurprizas jam priminė kitą ypatingą momentą, kai šeima jį pasitiko po Pekino–Paryžiaus automobilių ralio, trukusio net šešias savaites.
„Mano gimtadienio staigmena priminė dar vieną šeimos suplanuotą siurprizą, kai buvau išvykęs į Peking to Paris motor rally. Dar vienas gražus prisiminimas, kurį sukūrė Modesta. Šeima tikrai yra geriausia dovana iš visų. Antroje vietoje – draugai. Ačiū visiems už gimtadienio sveikinimus“, – rašė jis.
Įraše verslininkas išpakavo autentišką vaikų darytą dovaną, o komentaruose netrūko sveikinimų bei pagyrų už šiltą šeimos atmosferą.
Gimtadienio sveikinimas
Tą pačią dieną žmona Modesta Vžesniauskaitė, buvusi profesionali dviratininkė ir olimpinė sportininkė iš Lietuvos, taip pat pasidalijo viešu sveikinimu vyrui. Ji publikavo jautrią žinutę bei šeimos kadrus, kuriais sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Savo įraše Modesta rašė, kad džiaugiasi bendru gyvenimo keliu ir dėkoja vyrui už meilę bei stiprybę. Pora kartu augina du vaikus – sūnų Williamą ir dukrą Isabellą.
