Plinta „ministru“ prisistatančio aktoriaus Kęstučio Cicėno vaizdo įrašas: jame – išvaizdos pokyčiai

Klipu pasidalijo „1986 Gallery“ „Facebook“ puslapis, kuris taip reklamuoja savo naujametinį renginį.
Įrašas akimirksniu sulaukė peržiūrų ir komentarų.
„Šokių aikštelė matysis iš kosmoso“
Vaizdo įraše aktorius, kalbėdamas tiesiai į kamerą, entuziastingai taria:
„Jūs žinote, kas buvo gruodžio 31-osios naktį, galite pasakyti man, kas buvo? Naujakas buvo ir jis niekada nebegrįš atgal. O gal ir grįš. Jūs galite grįžti su manimi – šokių ministru.“
Toliau jis tęsia:
„Mano seneliui suėjo 130 metų. Aš esu paprastas žmogus, esu niekam nereikalingas. Neesu toks aukštas kaip prezidentas, bet aš pasistengsiu kaip šokių ministras, kad gruodžio 31-osios naktį šokio aikštelė bus pasiekiama kiekvienam – net ir kauniečiams – ir gros pati geriausia muzika.“
Internete plintančiame įraše Kęstutis Cicėnas atrodo gerokai pasikeitęs ir nustebino pokyčiais – aktorius pasirodo su vešlesne barzda bei dar ilgesniais plaukais.
