Plinta „ministru“ prisistatančio aktoriaus Kęstučio Cicėno vaizdo įrašas: jame – išvaizdos pokyčiai

2025-10-09 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 12:25

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame aktorius Kęstutis Cicėnas pasirodo netikėtame amplua – jis kalba apie Naujuosius metus, šokius ir pasiskiria „šokių ministru“.

Kęstutis Cicėnas, Gintarė Parulytė (nuotr. BNS/Paulius Peleckis)

0

Klipu pasidalijo „1986 Gallery“ „Facebook“ puslapis, kuris taip reklamuoja savo naujametinį renginį.

Įrašas akimirksniu sulaukė peržiūrų ir komentarų.

„Šokių aikštelė matysis iš kosmoso“

Vaizdo įraše aktorius, kalbėdamas tiesiai į kamerą, entuziastingai taria:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jūs žinote, kas buvo gruodžio 31-osios naktį, galite pasakyti man, kas buvo? Naujakas buvo ir jis niekada nebegrįš atgal. O gal ir grįš. Jūs galite grįžti su manimi – šokių ministru.“

Toliau jis tęsia:

„Mano seneliui suėjo 130 metų. Aš esu paprastas žmogus, esu niekam nereikalingas. Neesu toks aukštas kaip prezidentas, bet aš pasistengsiu kaip šokių ministras, kad gruodžio 31-osios naktį šokio aikštelė bus pasiekiama kiekvienam – net ir kauniečiams – ir gros pati geriausia muzika.“

Internete plintančiame įraše Kęstutis Cicėnas atrodo gerokai pasikeitęs ir nustebino pokyčiais – aktorius pasirodo su vešlesne barzda bei dar ilgesniais plaukais.

