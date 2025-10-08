Lietuvių kilmės JAV lenktynininko šeimoje – skaudi netektis

Sportininkas, šiuo metu lenktyniaujantis prestižinėje NTT INDYCAR serijoje, taip pagerbė artimą šeimos narę.
Pagerbimas
„Ilsėkis ramybėje, močiute. Ačiū, kad išmokei mane šokti per sunkius gyvenimo momentus. Aš tave mylėsiu amžinai. Apkabink senelį nuo manęs“, – rašė D. Malukas, prie įrašo pridėjęs močiutės nuotrauką.
Profesionalus lenktynininkas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Davidas Malukas – lietuvių kilmės amerikietis lenktynininkas, gimęs Čikagoje lietuvių emigrantų šeimoje. Jo tėvai, Henry ir Daiva Malukai, į JAV persikėlė iš Lietuvos po nepriklausomybės atkūrimo.
D. Malukas profesionaliai lenktyniauja NTT INDYCAR Series čempionate, kur atstovauja komandai „Arrow McLaren“, o nuo 2026 metų prisijungs prie legendinės „Team Penske“ sudėties.
Sportininkas laikomas vienu perspektyviausių jaunų JAV lenktynininkų. Nors gimęs ir užaugęs Amerikoje, D. Malukas didžiuojasi savo lietuviškomis šaknimis – jo šalmas bei lenktynių automobilis dažnai puošiami Lietuvos vėliavos spalvomis.
