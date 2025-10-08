Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Lietuvių kilmės JAV lenktynininko šeimoje – skaudi netektis

2025-10-08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 16:55

Lietuvių kilmės JAV lenktynininkas Deividas Malūkas savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo jautriu įrašu, kuriame atsisveikino su mirusia močiute.

Deivido Malūko šeimoje netektis

Lietuvių kilmės JAV lenktynininkas Deividas Malūkas savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo jautriu įrašu, kuriame atsisveikino su mirusia močiute.

1

Sportininkas, šiuo metu lenktyniaujantis prestižinėje NTT INDYCAR serijoje, taip pagerbė artimą šeimos narę.

Pagerbimas

„Ilsėkis ramybėje, močiute. Ačiū, kad išmokei mane šokti per sunkius gyvenimo momentus. Aš tave mylėsiu amžinai. Apkabink senelį nuo manęs“, – rašė D. Malukas, prie įrašo pridėjęs močiutės nuotrauką.

View this post on Instagram

A post shared by 🇺🇸David Malukas🇱🇹 (@davidmalukas)

Profesionalus lenktynininkas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Davidas Malukas – lietuvių kilmės amerikietis lenktynininkas, gimęs Čikagoje lietuvių emigrantų šeimoje. Jo tėvai, Henry ir Daiva Malukai, į JAV persikėlė iš Lietuvos po nepriklausomybės atkūrimo.

D. Malukas profesionaliai lenktyniauja NTT INDYCAR Series čempionate, kur atstovauja komandai „Arrow McLaren“, o nuo 2026 metų prisijungs prie legendinės „Team Penske“ sudėties.

Sportininkas laikomas vienu perspektyviausių jaunų JAV lenktynininkų. Nors gimęs ir užaugęs Amerikoje, D. Malukas didžiuojasi savo lietuviškomis šaknimis – jo šalmas bei lenktynių automobilis dažnai puošiami Lietuvos vėliavos spalvomis.

