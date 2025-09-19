Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Deividas Malūkas prisijungė prie „Team Penske“: lietuvis perima dukart čempiono vietą „IndyCar“ komandoje

2025-09-19 23:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 23:01

Didžiąją 2025 m. „IndyCar“ sezono dalį sklandę gandai pasitvirtino – 23-ejų Čikagos lietuvis Deividas Malūkas pasirašė kontraktą su „Team Penske“ komanda. Ilgalaikę sutartį su naująja ekipa sudaręs lietuvis užims 44-erių legendos, dukart „IndyCar“ čempiono, Willo Powerio vietą.

Deividas Malūkas | Scanpix nuotr.

Didžiąją 2025 m. „IndyCar" sezono dalį sklandę gandai pasitvirtino – 23-ejų Čikagos lietuvis Deividas Malūkas pasirašė kontraktą su „Team Penske" komanda. Ilgalaikę sutartį su naująja ekipa sudaręs lietuvis užims 44-erių legendos, dukart „IndyCar" čempiono, Willo Powerio vietą.

0

„Kiekvienas jaunas lenktynininkas svajoja vieną dieną atsidurti „Team Penske“ komandoje. Man bus garbė vairuoti šį bolidą ir įgyvendinti savo svajonę. Willas Poweris yra viena iš mūsų sporto legendų, o 12-as bolidas – vienas labiausiai atpažįstamų visoje rikiuotėje. Žinau, kad su manimi bus siejami dideli lūkesčiai, bet jaučiu, kad esu pasirengęs šiam iššūkiui ir džiaugiuosi, kad lenktyniausiu vienoje geriausių čempionato komandų“, – sakė D. Malūkas.

Susitarimu su Čikagos lietuviu džiaugėsi komandos vadovas Rogeris Penske: „Džiaugiamės į komandą pasikvietę Deividą Malūką, kuriam atiteks 12-u numeriu pažymėtas bolidas. Esame tikri, kad mūsų komanda Deividui suteiks viską, ko jam reikės, jog jis galėtų tinkamai žengti naują karjeros žingsnį“.

„Team Penske“ komandos pilotai „IndyCar“ čempionais yra tapę 17 kartų. Paskutinis tai padarė būtent W. Poweris, triumfavęs 2022 m.

D. Malūkas praėjusį „IndyCar“ sezoną atstovavo „A. J. Foyt Enterprises“ ekipai ir užėmė 11-ą vietą bendroje įskaitoje. W. Poweris buvo 9-as.

D. Malūkas „Team Penske“ prisijungs prie amerikiečio Josefo Newgardeno ir Scotto McLaughlino iš Naujosios Zelandijos. J. Newgardenas yra 2017 m. ir 2019 m. „IndyCar“ čempionas, o S. McLaughlinas 2023 m. ir 2024 m. „IndyCar“ sezonus baigė 3-ias.

